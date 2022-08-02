嚴正意、陳雪花 獲教育奉獻獎

新營高中退休教師陳雪花，獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

2022/08/02 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕台南大學退休教授嚴正意及新營高中退休教師陳雪花，兩人退休後繼續為社會奉獻心力，投入公益，為學童課輔及擔任志工輔導學子。他們發揮所長加入助學行列，獲選今年教育部象徵教育界終身成就榮譽的「教育奉獻獎」。

象徵終身成就 全國僅20人獲獎

南市教育局表示，兩位得獎者，分別由台灣兒童暨家庭扶助基金會、台南市家庭教育中心所推薦。教育奉獻獎與其他獎項最大不同，在於表揚對象為已退休或離職的非現職校長、教師及軍訓教官，每年全國表揚人數只有廿名，非常難能可貴。南市將安排兩位獲獎者於今年九月教師節表揚大會由市長黃偉哲公開表揚。

台南大學退休教授嚴正意，今年已是第二次榮獲此殊榮，嚴正意自二千年加入家扶中心課業輔導志工行列，服務足跡橫跨多縣市及偏鄉離島，至今屆滿十二年，累積服務時數達一二九六小時。曾受嚴正意幫助的許多孩童，長大後紛紛考上心中理想學校，也利用假日時間回到課輔班指導學弟妹，做到了真正意義上「善的循環」。

新營高中退休教師陳雪花，從事教育卅七年，除本職外，義務擔任學校認輔教師，輔導受情緒困擾所苦的學生，積極投入輔導工作，甚至將這份愛和能力延續至退休後的生涯。

陳雪花加入「家庭教育中心」、「衛生局」志工及「志工督導」工作，四年期間帶領一百餘場次，兩年前更是取得阿德勒心理協會「親子諮詢師」證照，其奉獻的精神，令人佩服。

台南大學退休教授嚴正意（左），獲選教育部今年「教育奉獻獎」。（圖由南市教育局提供）

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