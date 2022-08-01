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    首頁　>　臺南市

    善種子義工團到台南 助弱勢修屋

    2022/08/01 05:30

    〔記者劉婉君／永康報導〕永康區中低收入戶阿雄（化名），獨力撫養二名女兒，七年前因中風無法工作，住家老舊、屋頂及天花板破損，，卻無力修繕，最近經社團法人台灣善種子義工團與社會局合作，居住環境獲得改善，阿雄一家三人開心地說，「以後聽到下雨聲不用再被驚醒了。」

    市長黃偉哲與台灣善種子義工團第二屆理事陳昶靚等人，昨天代表舉行完工交屋儀式，阿雄一家人感謝各界的幫助，讓他們能擁有更好的居住環境，可以不用再擔心漏雨的問題。

    阿雄原本以油漆工作為業，中風後左側手腳無力，近年健康情形惡化，長女大一時休學，投入職場，次女轉至大學夜間部半工半讀，以貼補家用，勉強維持家計，每次只要下大雨，屋內就會下起小雨，台灣善種子義工團得知後，募集材料經費，號召義工一同協助阿雄一家人修繕房屋，並轉介社會局「弱勢家庭住宅改善實施計畫」支援材料費用，環保局也協助清運垃圾及廢棄家俱，公私協力，歷時一個月利用假日完成修繕。

    黃偉哲表示，台南是一個有愛的城市，昨天的天氣相當炎熱，但我們心中的善心及愛心更炙熱，感謝義工團及所有參與的義工，在社會安全網之外，用愛心幫助弱勢家庭。

    社會局表示，市長黃偉哲上任至今，社會局已協助八十八個弱勢家庭房屋修繕，補助金額達六三七萬餘元。後續將協助阿雄的長女恢復學業。陳昶靚指出，台灣善種子義工團成立已三年，幫助弱勢家庭修建房屋，阿雄一家是義工團在台南市服務的第一案，只要有經費，就會繼續做下去。

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