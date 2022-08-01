以愛傳家 方澄科獲選勞工模範父親

市長黃偉哲（右二）表揚模範父親，獲獎者之一的方澄科，成為勞工局做工行善團修繕志工多年，影響女兒方藝錡（左二)，也加入公益的行列。（記者劉婉君攝）

2022/08/01 05:30

投入「做工行善團」為弱勢家庭修屋 帶動女兒方藝錡參與義剪做公益

〔記者劉婉君／善化報導〕七十歲台南市木工業職業工會副理事長方澄科，二○一三年起投入勞工局「做工行善團」修繕志工，利用假日為弱勢家庭修屋，以身作則行善的身影，影響女兒方藝錡也投入公益行列，以愛傳家，獲選為勞工模範父親。

率領工會成員做志工9年不輟

方澄科從事營建業，常接觸基層勞工，九年前見工會有許多會員取得甲級證照，心想「大家工夫這麼好，應該奉獻社會」，帶頭成為做工行善團的志工迄今，他說，「自己還有能力可以貢獻社會，很高興。」

方澄科育有三子一女，女兒方藝錡為新娘秘書產業工會及時尚造型規劃設計職業工會理事長，受到父親的影響，八年前開始參加義剪等活動。

女兒感受父親愛心將傳遞下去

每次參加志工服務工作後，方澄科都會和兒女分享心得，他說，當案主看到修繕完成的房屋後，臉上露出開心的笑容，自己也感到快樂，也學會珍惜自己所擁有的，真的很有意義，自己沒有財產可以留給兒女，唯有愛心，希望他們也能發揮所長回饋社會。方藝錡則說，要將父親教給她們的那一份愛心，繼續傳遞下去。

勞工局昨天在善化啤酒廠舉行勞工模範父親表揚，由市長黃偉哲頒獎給方澄科等二十位得主，受獎者中，年齡最大的為九十二歲的毛德成。甫經歷父喪的黃偉哲除了祝賀獲獎的模範父親，也勉勵子女要及時行孝，對父母長輩都要及時隨時給予關心、給予愛。

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