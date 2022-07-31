斥資111億 台86線延伸案下月中現勘

公路總局規劃將台八十六線繼續往東延伸，連接高雄內門的台三線。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/31 05:30

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕西起灣裡台十七線路口、東至關廟台十九甲線的台八十六線東西向快速道路，公路總局提案往東延伸至高雄的台三線，串連南二都的山區交通，包含新闢、改善道路等工程，以及用地費用，合計一百一十一億元，正進入綜合規劃期末報告階段，審查委員將在八月中旬現勘，以利後續的預算編列，全力推動。

預計2026年完成設計與用地取得

公路總局提報的「台八十六線向東延伸至台三線新闢及改善道路工程可行性評估」案，行政院於二○二○年底核定，依照規劃期程，預計二○二六年要先完成設計與用地取得。

提報新闢「截彎取直」 路線10.1公里

台八十六線延伸到台三線，規劃以一八二線關廟、龍崎段連接，由於道路彎曲、狹窄，因此提報新闢「截彎取直」路線十．一公里，以及共用現有一八二線部分路段。

新闢道路有兩段，東為高雄內門台三線至龍崎區的五間聚落，長度五．七八四公里；西由龍崎區公所到國三關廟交流道，路長四．三一二公里。

至於東、西段的新闢路線之間，則延用一八二線現有路線約五．八公里；全部計畫預定在二○二九年完工；市府強調，屆時可望大幅縮短高雄旗山地區到台南市區的行車時間，對觀光、國防、救災、緊急醫療等有多重助益。

市議員郭鴻儀說，高雄內門、旗山等地民眾，由一八二線從台南進出反而更為便利，台八十六線的延伸案，可以打通區域貨運、觀光旅運的樞紐，效益不可小覷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法