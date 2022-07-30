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    首頁　>　臺南市

    假醫師治療斂財 癌婦被騙500萬病逝

    2022/07/30 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕台南檢警偵破「假醫師真詐財」案，楊姓男子用中國來的不明藥劑，誆稱NK細胞療法能治療癌症，向罹癌的葉婦收取五百萬的「治療費」，足足高出國內相同療程的五倍以上，還自己列印「衛福部」字樣療程同意書騙取民眾信任，葉女注射針劑後不但直接送到急診，去年四月還因癌症過世，檢方以加重詐欺、醫師法等罪起訴楊男等七人，楊男也被法官裁定收押。

    楊男在國外讀了學士後醫學系，但回國後卻未考取醫生執照，他引進來路不明的藥劑，自稱擁有五種技術能治療癌症，也能做NK療法（Nature Killer Cell的縮寫，翻譯為自然殺手細胞），簡單來說是從人體血液抽離出NK，運用細胞激素培養及活化NK達到相當數量後，再注射回輸人體。

    但楊男都誆稱跟日本博士合作，實際上抽完被害人的血液後，由楊男的鄭姓同夥將血液交給中國籍人士，而不知名的中國人又自稱與日本實驗室合作，楊男等七人在兩年來向七位被害人共詐取二五八四萬，其中還有兩位護理師幫他從台北榮總新竹分院偷針筒、酒精棉片一百多份，都被檢警查出來，

    檢方指出，以衛福部核准的完整NK療程收費約在廿三萬到一七五萬不等，但是楊男跟被害人葉女家屬一次收取三期治療費用高達五三四萬，真的惡性重大，犯後均矢口否認犯行，檢方以組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺、加重竊盜及醫師法等罪嫌提起公訴，南院裁定楊男等四人羈押。

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