炸雞節x微醺Barty 黃偉哲邀你當「吃貨」

市長黃偉哲昨為首屆「炸雞節x 微醺Barty」宣傳，邀請大家來吃「炸雞配啤酒」，享受沁涼滿足之旅。 （台南市府提供）

2022/07/30 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市觀旅局結合百貨業者與在地知名餐飲業者，舉辦首屆「台南炸雞節x微醺Barty」將在今天登場，市長黃偉哲昨天扮「吃貨」宣傳，邀請民眾來趟「炸雞配啤酒」暑假沁涼滿足之旅。

黃偉哲說，台南處處是美食，就連炸物也是臥虎藏龍，這次特別打造「炸雞天堂」，邀請餐飲業者、排隊名店和私廚職人，端出不同口味、不同品牌的炸雞，希望將台南在地口味推廣出去，建立台南國際炸雞節品牌，成為外國遊客必訪的觀光慶典活動。

台南炸雞節今天起至卅一日，每天下午二點半到八點半在新光三越台南新天地小西門廣場舉行。包括八八一八比薩屋的經典炸雞、台南晶英酒店的避風塘炸雞、「歐八不是阿啾西」的招牌洋釀炸雞和辣炒紅醬炸雞，和私廚職人掌櫃的Jimmy food place的創意金莎炸雞都將出列。

桃城雞排也首度在台南登場，台南知名酣呷餐酒，推出活動限定雞翅料理；以及金色三麥、三得利、台虎精釀，台南聯名啤酒首款「南旺夕陽」等啤酒品牌都來設攤。

觀光旅遊局長郭貞慧說，台南除傳統美食小吃眾多，還有很多隱身巷弄具地方特色的在地炸雞店家，可說是高手在民間，遊客也可在台南巷弄間尋寶朝聖，搜索隱藏版在地炸雞店。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法