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    造福大南科 新市全民運動中心啟用

    市長黃偉哲參觀新市全民運動中心內部設施，在撞球教室小露一手。 （記者吳俊鋒攝）

    市長黃偉哲參觀新市全民運動中心內部設施，在撞球教室小露一手。 （記者吳俊鋒攝）

    2022/07/30 05:30

    〔記者吳俊鋒／新市報導〕市府與遠東科大合作成立台南首座校園全民運動中心，昨天由市長黃偉哲主持啟用，新市全民運動中心就在校園裡，除了一般的健身設施，還可以打球、攀岩、做瑜珈，甚至規劃室內田徑場，進行直排輪體驗，還有銀髮族的樂齡與小朋友的安親等課程，功能多元。

    市府與遠東科大合作 功能多元

    這座「新市全民運動中心」位在遠東科大體育館內，服務大南科區的鄉親，昨天揭牌後，內部設施首度公開。

    該運動中心保留原體育館功能，並充分運用地下一樓的空間，包含基本的體適能檢測和健身器材，還規劃羽球、籃球、桌球、撞球、足球的場地，加上攀岩、直排輪等項目，專業教室則提供安親與樂齡課程使用。

    黃偉哲參觀和體驗各項設施，強調將全力推廣、持續維護，提供當地民眾多元、優質的運動場館。

    將興建新營、安南、永康區運動館

    黃偉哲說，為了推廣全民運動，努力建置三大類的場館，除永華國民運動中心外，也與遠東科大合作成立全民運動中心，並將興建新營區、安南區、永康區的全民運動館。

    黃偉哲指出，市府補助新市全民運動中心，遠東科大也挹注經費，優化室內運動設施，在不影響學生使用的前提下，將校園場館資源開放與社區共享。

    收費平價 委由專業師生團隊經營

    這也是市府體育局成立後，首座增設的全民運動場館，中心內各項設施都有開放，收費平價，委由專業的師生團隊經營。

    新市全民運動中心的開放時間，在寒、暑假的平日與假日都是早上八點到晚上十點；開學後，平日為晚上六點到十點，假日則是早上八點到晚上九點。

    新市全民運動中心建置在遠東科大的體育館，空間寬敞，小朋友開心地打羽球。（記者吳俊鋒攝）

    新市全民運動中心建置在遠東科大的體育館，空間寬敞，小朋友開心地打羽球。（記者吳俊鋒攝）

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