台南萬安演習 驗證重點永康東橋里街道淨空

萬安演習昨登場，台南市永康區東橋里被選為「車停、人就近疏散」驗證重點。（記者劉婉君攝）

2022/07/28 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕南部地區「萬安四十五號演習」昨天舉行，永康區東橋里被選為「車停、人就近疏散」的驗證重點，警報聲一響起，街道隨即淨空，台南市圖書館新總館也關燈、將館內民眾全部疏散到地下二樓，台南高工則進行消防搶救演練，過程順利，轄內沒有民眾因違反演習規定而遭到開單。

昨天下午一時三十分，演習警報聲響起，民眾透過手機收到國家級警報，南市採有預警、分區同時段方式，實施三十分鐘的人車疏散、避難、交通管制及災害救援等措施，共動用軍、警、憲、民力等共計六百四十八人。

擔任總指揮官的市長黃偉哲與行政院動員會報執行長林純玫、陸軍副參謀長洪虎焱少將、內政部政務次長陳宗彥等人，前往市圖新總館、台南高工及東橋里活動中心等處，分別視察防空疏散避難、民防分團編組運作、消防搶救及戰時收容救濟站等演練過程。有親子到圖書館後，第一次遇到萬安演習，覺得很特別，配合引導疏散到地下室避難。

另，配合漢光演習，陸軍航空特戰指揮部昨天在仁德區進執行民力動員的操練，原本有眼鏡蛇攻擊直升機的起降，受氣候因素影響而停飛，但仍有CH-67教練直升機的定點搶修，引起民眾圍觀，任務過程順利。這場軍需工業民間物力動員的「自強操演」，在成功里武德宮旁展開，歸仁輕航基地持續觀測當時的氣象狀況，後來基於安全，臨時取消眼鏡蛇的起飛任務，圍觀民眾無法親睹直升機的著陸，直呼「可惜」。

黃偉哲表示，烏俄戰爭爆發提醒民眾居安思危及防空應變能力的重要，面對現代化戰爭包羅面向廣泛，更需要民眾提前做好應對準備。

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