台南喜樹灣裡市地重劃動土 將建社宅

台南市長黃偉哲昨日主持南區喜樹灣裡市地重劃區工程動土典禮。 （台南市府提供）

2022/07/28 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區喜樹灣裡市地重劃區工程，昨日由市長黃偉哲主持動土典禮，全區面積廿九．五九公頃，其中九成八為公有地，預計二○二四年底完工，未來也將興建社會住宅。

黃偉哲︰三箭推居住正義

對於房價高漲問題，黃偉哲表示，推動居住正義有三箭，第一箭就是囤房稅，謝謝議會通過，南市成為南台灣第一個、全台第二個城市有囤房稅；第二箭就是包租代管跟租金補貼，實質幫助民眾或年輕人用平價租到房子，調合房東跟房客之間關係，避免房東擔心房客不搬，也避免房客擔心房東任意漲價。

黃偉哲指出，第三箭就是社會住宅，台南目前已經簽約動工或規劃設計中將近七千戶，未來還會再增加，市府很用力推動社會住宅，又不傷到市府財政，因為有些是中央出資、市府出地，有些是市府跟中央合建，有些是透過都更提供容積，讓建商來回饋，對於市府資金消耗降到最低。

重劃完成 將與中央合作建社宅

黃偉哲表示，喜樹灣裡重劃區中，公共設施用地面積高達約十一公頃，公共設施充裕，再加上營建署補助二億二千多萬經費建置滯洪池與抽水站，能改善此區域治水防災需求，重劃工程完成後，與中央合作興建社會住宅，滿足隨著地方發展而上升的社會住宅需求量。

南市地政局表示，喜樹灣裡市地重劃區廿九．五九公頃，有九十八％為公有土地，其中內政部營建署住宅基金土地佔九十．五九％，規劃開發住宅區九．九五公頃、商業區五．三一公頃、觀光發展特定專用區二．八四公頃、公園與綠地用地約七公頃、道路用地三．三一公頃及其他相關公共設施約一．五四公頃，工程預計二○二四年十二月完工。

達到發展、活化住宅土地、治水三贏

地政局說，此區是台南最南邊的新興重劃區域，串聯黃金海岸濱海遊憩軸線，期望透過市地重劃，達到地方發展、活化住宅基金土地與治水減災三贏局面。

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