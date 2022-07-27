成大與烏克蘭基輔航天大學 簽署合作

成大團隊與烏克蘭基輔航天大學透過視訊簽署合作協議。（成大提供）

2022/07/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕烏俄戰火未歇，成功大學以學術力量支援國際夥伴，在駐捷克台北經濟文化辦事處引薦下，昨日首次與烏克蘭基輔航天大學（National AviationUniversity, NAU）遠距連線簽署合作協議，未來在社會安全、航空等尖端科技研究合作交流，增進國際鏈結與學術量能。

成大校長蘇慧貞表示，成大的目標是透過與志同道合的合作夥伴，建立有彈性的戰略聯盟，在充滿不確定性的時期成為教育和科學研究的穩定聯合力量，這是繼今年五月成大與波蘭科學院 Polish Academy of Sciences（PAS）簽署合作備忘錄後，首次與烏克蘭大專校院簽署合作協議，盼能透過計畫實際協助烏克蘭學者及研究生。

基輔航天大學校長馬可西姆·盧茲基（Maxim LUTSKY）表示，非常感謝自戰火開始，成大師生不斷關心烏克蘭的狀況，更實際透過合作計畫，支持在地的教育與科學研究，而且航空相關研究一直以來都是基輔航天大學主力目標，今年成大也剛和台灣的漢翔公司（AIDC）合作推動航太產業，希望未來也能共同投入研究，攜手共進，加速烏克蘭和台灣合作的力量。

成大表示，基輔航天大學是全球最強大的航空相關高等教育機構之一，雙方將計畫進行多項科學研究的合作探討，包括社會安全、電資工程、航太等領域，並透過制定學術交流計畫、專題研討會、發展雙學位課程等。

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