連接南科 台南新市安居社宅開工

2022/07/26 05:30

〔記者吳俊鋒／新市報導〕由國家住宅及都市更新中心（簡稱國家住都中心）辦理的新市區「新市安居」社會住宅昨天開工，規劃六百七十戶，預計二○二五年中完工，是繼南區的「開南安居」後，南市本月第二場社宅動土，內政部政務次長花敬群表示，展現台南社宅加速興建的決心。

花敬群與市長黃偉哲等人昨上香祈求工程順利，隨後共同執鏟動土；該案建築規模為地上十三層、地下三層，除社宅單元，也規劃辦公空間。

新市安居位於富安路與民生路，西側的新港社大道往北可到南科，由西則銜接國道八號，鄰近當地的中正路商圈，周邊有三里聯合活動中心及公園，距離市場、國小都不遠，被認為交通便利，且生活機能完善。

花敬群提到，國家住都中心與台南市府攜手合作興辦社宅，在台南已開工九百廿一戶，僅半個月就二度動土社宅基地，以更高效能滿足民眾的居住需求。希望未來學生畢業後，有機會實現在地就業、在地成家的夢想，社會住宅要做台南經濟發展最堅強的後盾。

黃偉哲指出，實現居住正義三箭，包含社會宅、租金補貼及包租代管，另外就是囤房稅，台南為六都第二，也是南部首先通過的城市，希望給青年朋友好生活。他也以當地的光電球場、光電停車空間、光電遊樂設施等為例，展現台南落實國家能源政策的用心。

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