台南農漁水路改善 4年投入34.52億

市長黃偉哲（前左三）視察西港農地重劃區農水路改善成果，肯定提高農產運輸效率，改善農村生活。（記者楊金城攝）

2022/07/26 05:30

〔記者楊金城／西港報導〕市長黃偉哲昨天視察西港農地重劃區農水路改善成果，他說，改善農路就是改善農村的高速公路，是市府施政重點項目。

市府地政局長陳淑美表示，市長上任近四年來，南市農漁水路更新改善投入經費卅四．五二億元（地政局農地重劃區十八．二四億元、農業局非農地重劃區十六．二八億元），修繕農路約一○○四公里、水路約一三四公里及漁路約一○四公里，全國最多。

其中今年將投入逾五．五五億元辦理農地重劃區農漁水路改善，在非農地重劃區的農漁水路改善也投入五．五億元，總共十一億元改善南市農漁水路，其中市預算編列二．九億元。

黃偉哲在陳淑美、西港區長林耿漢和里長等人陪同下，視察由市預算完成改善的西港農地重劃區營西四路，農路拓寬為四．九米，側溝也改成Ｕ型溝增進排水效率，地政局將以約四千八百萬元啟動西港第十四期早期農地重劃區農水路改善工程，預計九月開工。

黃偉哲說，南市對於市立總圖書館、南美館、北外環道等重大建設要做，但農漁水路改善關係農漁產運輸、農村經濟和生活改善，帶動農業發展再升級，更是重中之重，是市府優先施政項目，將持續爭取中央補助，並自籌市預算，合力加碼推動農水路改善，力挺農民。

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