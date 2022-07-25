疼惜受虐兒 蘇瑞璋獲選南市「大樹爸爸」

獲選今年台南市「大樹爸爸」的蘇瑞璋（右二），讓寄養孩子真實地感受到有愛的地方就是家。（台南市社會局提供）

2022/07/25 05:30

49位父親代表表揚名單出爐 祝賀安定區晶鑽爸爸 市長送火鶴花

〔記者蔡文居、劉婉君／台南報導〕父親節即將到來，台南市二○二二年父親代表表揚名單昨天出爐，包括「勇者爸爸」、「大樹爸爸」、「原住民Ama（阿瑪／爸爸）」、「自強爸爸」、「晶鑽爸爸」等共四十九位父親代表，將於八月六日公開表揚。其中，蘇瑞璋無私奉獻照顧寄養童，不放棄給予受虐兒一個家的機會，陪他們走一段人生之路，獲選今年「大樹爸爸」。

顧過6寄養童 助多元學習

蘇瑞璋與妻子婚後育有三位子女，隨著孩子長大成人，考量有餘力可以回饋社會，申請成為寄養家庭。二○一六年開始照顧第一個寄養童，迄今已陸續照顧過六名失依及受虐孩子，蘇瑞璋每天早上陪孩子上學、學騎腳踏車，擔任志工服務時也帶著同行，給予多元刺激和學習機會。

在太太健康出狀況後，兩人仍不放棄照顧寄養童，他們說，「我們想陪受傷的孩子一段路」；有些孩子離開寄養家庭到了育幼院，逢年過節仍會申請讓孩子回蘇家團聚，讓孩子知道生命中一直有蘇爸爸、蘇媽媽在愛著與關心著，真實感受到有愛的地方就是家。

今年推薦單位及表揚名單為，勇者爸爸：腦性麻痺之友協會—許永鄰、心智障礙關顧協會─蔡尚禮、慈光身障協會─沈明福、癲癇之友協會─郭文献、慈光心智關懷協會─黃輝清、聲暉協進會─汪亮松。

大樹爸爸：家扶基金會南區分事務所─朱進隆、家扶基金會北區分事務所─蘇瑞璋。原住民Ama：原住民族事務委員會─葉信義、林明貴。自強爸爸：下營區方進財。

晶鑽爸爸：麻豆區陳榮昌、官田區楊炎常、六甲區莊顯倉、下營區陳堂淵、大內區黃百文、西港區蕭棟斌、學甲區陳俊豪、佳里區陳振昇、將軍區洪福正、北門區陳山中、七股區曾海燈、新市區鄭憲宗、新化區潘元聰、山上區田水圳、善化區林進旺、安定區王清和、東區王進益、安南區陳安、東山區蘇清輝、白河區沈登壹、後壁區黃水河、柳營區顏振祥、鹽水區康清風、新營區翁先响、左鎮區林木崑、南化區黃秋淵、楠西區羅菊初、玉井區羅平、龍崎區楊水瀨、歸仁區蔡文生、關廟區盧宗益、仁德洪信惠、安平區王德和、南區柯木森、中西區楊永和、北區蔡登雲、永康高在隆、周橙桂。

安定鑽石婚楷模 結髮64年

此外，安定區公所昨表揚各里的晶鑽爸爸及結髮逾一甲子鑽石婚楷模陳忠和、陳許笑伉儷，不少家庭總動員出席，還有祖孫三代一起參加，場面溫馨，市長黃偉哲也到場分送火鶴花，預祝所有爸爸「父親節快樂」。嘉同里晶鑽爸爸王森福帶著孫兒手作氣球捧花接受表揚，他說，就讀國小的孫兒們花了三天才完成，是最令他感動的禮物。

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