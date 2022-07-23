七夕來台南「老派約會」 7家月老神助攻

愛國婦女館規劃「愛情算命吧」，邀請民眾趣味體驗。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/23 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南七夕情人節推出「老派約會三部曲—愛的儀式感」系列活動，昨由市長黃偉哲和參與的七家月老廟及商家提前宣傳，愛國婦女館化身「愛情算命吧」免費算命，從防小人、牽紅線、感情維繫全方位守護天下有情人，讓台南月老成為七夕感情加溫的「神助攻」。

黃偉哲邀請民眾來台南探求好姻緣

黃偉哲說，農曆七月在民俗被視為「鬼月」，除了到南美館「看殭屍，看女鬼」之外，最重要的還有月老，台南七夕嘉年華系列浪漫活動，邀請全國民眾來台南，探求好姻緣，也探訪文化、古蹟，除了各大月老廟值得探訪外，也可以來拜媽祖、王爺、關公，祈求平安順利的農曆七月。

台南七夕嘉年華從今天起至八月十四日，愛國婦人館設有「愛情算命吧」互動體驗展，讓大家認識人生歷程中五種關於愛的傳統儀式。

「愛的八字」台南儀式之旅以穿梭台南七家月老廟為遊程主題，搭配台南特色景點與在地店家限定優惠。

「來點愛情BAR」 邀人氣店家限定開賣

「來點愛情BAR」七夕限定早餐吧，邀請超人氣店家戎館、鹿耳晚晚早餐、Kadoya喫茶+店、PEKO PEKO、博仁堂，輪番限定開賣。

西竹圍之丘文創園區 8/6音樂表演

老派約會日主題活動，則選定八月六日在台南西竹圍之丘文創園區登場，帶來音樂表演與市集活動，讓人充分感受老派浪漫氛圍。

市府文化局也與台灣高鐵攜手企劃「搭高鐵台南過七夕」，與台南十二家精選飯店及五家旅遊平台合作推出飯店聯票、國旅聯票活動，享加購高鐵全台最低的六五折起優惠，詳情可上《台南七夕嘉年華》臉書粉絲專頁查詢。

市長黃偉哲（左四）昨與台南月老廟宣傳七夕嘉年華活動。（記者洪瑞琴攝）

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