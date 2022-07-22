第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽》開幕戰台灣隊對義大利 7/29登場

2022/07/22 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽七月廿九日在台南亞太國際棒球訓練中心開戰，市府緊鑼密鼓籌備，且以防疫為重點，包括台灣等十一支少棒隊齊聚爭奪金盃，七月廿六日開始網路售票，開幕戰將由台灣隊對戰義大利。

亞太國際棒球訓練中心 比賽

市長黃偉哲表示，這場賽會是疫情逐漸降溫後台南辦理的國際大型賽事，期盼體育局及相關單位全力辦好，也為明年舉辦全運會暖身。

體育局指出，賽事七月廿九日至八月七日在台南亞太國際棒球訓練中心登場，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非等十一隊競技。

體育局說，防疫是本屆賽事工作重點，外國球隊及國際裁判等，搭機前二日及入境時須進行PCR篩檢；入境後三加四日，以泡泡模式進行練球及比賽，包括居家檢疫期三天及自主防疫期四天，每日進行快篩。各參賽隊伍若有三人（含）以上確診，全隊禁止出賽，該隊該場視同棄賽。

國內外11隊競技 觀賽戴口罩

至於疫苗施打，外國球隊隨隊成人應完成基礎劑二劑施打，未成年人鼓勵依該國規定施打疫苗。本國球隊隨隊成人應完整接種三劑，未成年人鼓勵依指揮中心建議施打。

體育局表示，鼓勵觀賽民眾入場前下載台灣社交距離APP，觀賽全程戴口罩，在場內如有飲食需求，可暫時脫下口罩，飲食後立即戴上口罩，八月一日前球場採泡泡模式管制，即本國人與外國人佇留區域分開。

WBSC世界盃少棒錦標賽兩年舉辦一次，台南市取得二○一五年至二○二七年連續七屆賽事主辦權，本屆（第六屆）賽事原應於去年舉行，因國際疫情嚴峻，延至今年舉辦，並依據奧會模式，將本屆賽事名稱定名為「二○二一年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」。

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