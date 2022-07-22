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    當里長44年 七股區溪南里82歲黃榮輝獲表揚

    七股區溪南里長黃榮輝（右）已服務四十四年，市長黃偉哲頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

    七股區溪南里長黃榮輝（右）已服務四十四年，市長黃偉哲頒獎表揚。（記者劉婉君攝）

    2022/07/22 05:30

    〔記者劉婉君／歸仁報導〕八十二歲的七股區溪南里長黃榮輝，服務迄今已十一屆、四十四年，為台南市合併升格以來第一位服務超過四十年的里長，昨天接受市府表揚。黃榮輝說，當里長就是要盡量服務、認真去做，溪南里地勢低窪，遇大雨易淹水，早期他曾將自宅當做里民的緊急避難所，後來才由區公所集中安置。

    曾提供自宅讓里民緊急避難

    民政局昨舉行「特優里長、績優民政人員暨資深里鄰長表揚大會」，共有一四四人受獎，由市長黃偉哲逐一頒發獎狀。黃偉哲感謝里鄰長、民政人員在地方第一線的服務與奉獻，許多里長從年輕做到老，是非常不簡單的事情，希望里長未來雖然退休，還是可以繼續為市民服務。

    黃榮輝從三十八歲開始擔任里長，他說，早期鄉下地方沒什麼人要當里長，因長輩鼓勵，開始投入服務，大多是同額競選，直到近二、三屆才有競爭對手。

    黃榮輝指出，他除了推動里內公共事務，爭取各項建設經費不遺餘力，也關心里民的生活，主動積極發掘里內生活困苦老人、殘障及單親弱勢家庭，協助申請各項生活津貼，只要里民有事請託，就盡力去做。

    黃榮輝表示，溪南里因地勢低，下雨就淹，疏散長者是最大的難題，淹水期間也要不分日夜服務、送餐等，相當辛苦，希望政府相關單位可以重視溪南里的排水系統規劃，進行改善，解決長期困擾里民的淹水問題。

    里長一當四十四年，黃榮輝感謝里民的肯定，他說，是自己要當里長的，就要認真做，對里民才有交待。因為自己年紀大了，今年考慮退休，交棒給年輕人，有里民知道後鼓勵他繼續服務。

    5位鄰長服務超過一甲子

    此外，昨天表揚大會中，大內區大內里第二鄰康江城、白河區關嶺里第二鄰吳文鎮、後壁區侯伯里第二鄰廖朝立、玉井區三和里第二鄰陳明精、南區省躬里第一鄰蘇荖等五位鄰長，服務均已超過一甲子。

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