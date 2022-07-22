南市登革熱AI防治 找蚊子拍照通報抽獎

台南市長黃偉哲（右三）與經濟部工業局、寶蘊林科共同發表全台首支「全民登革熱AI防治」LINE平台，邀請民眾一起來「找蚊子、拍蚊子」，踴躍通報。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/22 05:30

利用人工智能辨識蚊子、孑孓照片 透過大數據分析 提供防治策略

〔記者洪瑞琴／台南報導〕登革熱滅蚊有AI人工智慧科技新利器！台南市政府與經濟部工業局、寶蘊林科（LinkerVision）昨天發表全台首支「全民登革熱AI防治」LINE平台，邀請大家一起來「找蚊子」，將拍攝到的蚊子、孑孓照片通報PK賽，未來大數據分析也能提供登革熱防治策略參考。

全台首創 走向國際智慧城市增量能

炎夏來臨，台灣潮濕悶熱環境，極易成為蚊子加速繁殖的溫床，也提高登革熱感染風險。台南曾經於二○一五年發生登革熱大流行，有一百多位市民因此不幸過世，總計有二萬多人感染。

寓教於樂趣味問答 即日起至9/14展開

市長黃偉哲表示，市府每到夏天都很努力阻絕登革熱傳染鏈，這次善用AI科技，結合人工智慧及大數據應用，以寓教於樂的遊戲競賽方式，只要民眾發現孑孓、蚊子，拍照後上傳，人工智能即可自動辨識，借助全民參與的力量，共同推動「AI登革熱2.0」智慧防疫升級，並增添台南運用AI科技走向國際智慧城市的科技量能。

經濟部工業局主任秘書周崇斌指出，「智慧城鄉計畫第一期」支持登革熱AI防治，在南市十個行政區試驗成效不錯，期望今年透過第二期的支持，成功打造病媒蚊AI影像辨識引擎，更將台南成功經驗輸出國際。

民眾可以透過LINE ID（@linkervision）、或以手機點擊連結加入「全民登革熱AI防治」好友，點選「我要通報」，上傳南市全區內拍攝的蚊子、孑孓照片，經AI成功辨識，即可參加登革熱防蚊PK賽抽大獎，活動即日起至九月十四日，藉由寓教於樂的趣味問答，從中了解斑蚊生態與如何防範等重要知識。

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