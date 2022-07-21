台南400年 主視覺暨主題曲公布

謝銘祐（左）與「大支」（右）同台尬歌發表「台南四○○」主題曲。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/21 05:30

在歷史起點安平古堡亮相 象徵以薪火相傳與城市榮光跟世界交朋友

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接二○二四「台南四○○年」，市長黃偉哲昨偕同百年老店與設計團隊，在歷史起點安平古堡公布主視覺暨主題音樂，為系列紀念活動暖身宣傳，以歷史傳承與城市榮光跟世界交朋友。

黃偉哲表示，上一個四○○年，台南參與見證台灣的崛起，下一個四○○年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際，也期盼如紀念活動標語「一起台南・世界交陪」，歡迎世界一起感受台南的創新、美感與魅力，讓台南與世界交陪（Kau-puê），與大家共築深厚友誼。

主題曲 謝銘祐、「大支」合作譜寫慢慢變台南

宣傳會一大亮點，邀請金曲獎台語歌王謝銘祐，以及饒舌教主「大支」（本名曾冠榕）兩位出身台南的重量級音樂人同台尬歌，他們合作譜寫「台南四○○」主題曲〈慢慢變台南〉，將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，搭上懷舊編曲和輕快的饒舌風，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚人情味。

與會的荷蘭在台辦事處代表譚敬南表示，在安平古堡前讓他有深刻感受，荷蘭在台留下許多歷史足跡，現在南市總圖書館永康新總館等建築也是出自荷蘭設計師，期待台南與荷蘭文化交流更緊密。

主視覺 李明道取材西拉雅族十字繡等元素創作

「台南四○○年」主視覺系統，邀請台南出身的設計大師李明道Akibo操刀設計，元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城等歷史脈絡，推出雙Logo版本，包括轉化西拉雅族十字繡特色的「融合版」及展望城市未來與自信的「榮光版」，強調族群融合與自由希望。

主視覺發表包含標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，台南四家歷史悠久的餅舖︰舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂，以及多位台南設計師也都響應運用，發表在帽子、鞋子、圍裙、口罩等系列商品上，不僅創造出溫暖典雅的新台南美學，也展現台南四百年的人文風景。

「台南四○○年」系列活動主視覺。（記者洪瑞琴攝）

「台南四○○年」紀念活動暖身宣傳，台南市長黃偉哲（左）贈送西拉雅族十字繡給荷蘭在台代表譚敬南（右），傳達城市友誼。（記者洪瑞琴攝）

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