西羅殿推自制公約 公私協力促成

2022/07/19 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕南市十六日發生外縣市進香團在西羅殿外聚眾衝突事件，引發高度關注！西羅殿即將迎來八月進香期高峰，廟方及市府相關單位不敢大意，昨日召開協調會討論相關細節，在市府民政局力促下，西羅殿也決議將制訂公約，公私協力為宗教優質化政策繼續努力。

市府民政局、中西區公所、市警局第二分局、消防局、環保局、里長及西羅殿管委會，昨日共同召開「因應西羅殿廣澤尊王聖誕各界進香團參香相關事項協調會」，針對如何改善環境、交通、鞭炮、治安等問題提出建言討論，除公部門大力支援，西羅殿也將提出自制公約。

民政局副局長吳明熙強調，宗教信仰核心乃使人向善，任何踰矩行為相信不為神明樂見，違法行為更不被社會所期待，人必自重而後人重之，以禮相待，才是宗教交流所被期待的成果。

西羅殿主祀廣澤尊王，農曆八月廿二日為聖誕日，每年農曆八月初一起即開啟進香高峰期、湧進萬人祝壽，近來因疫情趨緩，預估進香團體數量會較往年暴增數倍。協調會討論議題包括封路段、進香順序、人車動線及陣頭表演、可施放鞭炮範圍等，西羅殿公約也將加強宣導要求前來進香團體遵守台南市廟會優質化政策相關規定，進香期每個週末市府相關單位也將組成聯合稽查小組，對於進香團如有占用道路排放鞭炮等違規情形，即時制止或依機關權責進行開罰。

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