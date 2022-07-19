文忠公園建地下調節池 改善積淹水

市長黃偉哲（前右三）視察文忠公園，了解調節池與下水道的施工進度。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/19 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕仁德與東區交界的一八二線，以及自由路、裕義路等，由於地勢較低，之前豪雨容易積淹，市府成功爭取到近億元的前瞻計畫經費，在文忠公園新建兩座台南首例的地下調節池，完工後可進行截流，最高滯洪量可達六千五百立方米左右，大為減輕附近三爺溪的負擔，有效改善當地的水患問題。

明年3月中旬竣工 仁德與東區交界水患有解

市長黃偉哲昨天到文忠公園視察，容量大的A池結構體已經完成，另一處B池即將動工，配合抽水機組，會挖得比較深，雨水下水道箱涵則在施作中。

預定明年三月中旬竣工，現階段施作進度已達三成七，超前近廿％，相當順利；完成後，將覆土回復原來的公園樣貌，提供居民休憩綠地。黃偉哲提到，有議員希望空間能夠再優化，市府會在下年度列為優先項目，讓東區與仁德鄉親有更好的綠地、更安全的調節池。

市府水利局長韓榮華簡報，東門路地勢陡，暴雨時，大量排水匯集、積淹於自由路口後，再往下流至仁德中山路、裕義路，宣洩不及，常漫入鄰近民宅，也危及行車安全。採用高地截流排水的方式，在文忠公園開挖調節池來暫時滯洪，可避免集中積淹於路口，也能解決既有系統斷面不足，以及當地管線雜多、交通繁忙等難以施作的窘境。

韓榮華強調，文忠公園的調節池，以及下水道箱涵等完工、啟用後，面對時雨量七十八毫米可因應兩個鐘頭，有效減輕下游三爺溪的負擔，減少積淹情形。

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