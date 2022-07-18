台南400年 推出西拉雅尋根活動

台南市府推出「奔跑吧！卡西武旺」工作坊，結合考古行動，期能找到西拉雅族人四百年前生活的範圍與遺跡。（段洪坤提供）

2022/07/18 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕配合二○二四年「台南四百年」紀念活動，台南市政府啟動找尋四百年前台灣與世界接觸源頭的計畫，推出「奔跑吧！卡西武旺」工作坊，除了走訪西拉雅族於蕭壠與麻豆等傳統社域，踏尋族人口傳的歷史文化地景，同時也結合考古行動，期能找到西拉雅族人四百年前生活的範圍與遺跡。

奔跑吧！卡西武旺 即起報名

南市文化局表示，「卡西武旺」指的是西拉雅族語中未成年與未達適婚年齡的青年。由南市文化資產處與成大考古團隊鍾國風老師、吉貝耍文史工作室段洪坤老師合作，針對西拉雅族蕭壠舊社展開考古調查及辦理培力工作坊，試圖找回四百年前的歷史軌跡，讓西拉雅族人得以藉此機會以自身族群角度詮釋其文化歷史。

考古行動邀請西拉雅族人一起參與，由考古學者和族人共同協作，未來發掘出土的文物，也能以族人的視角重構屬於西拉雅的文化內涵，說出自己的故事，除了知道自己是誰、從何而來，也讓西拉雅族人們知道回家的方向。

尋找台灣與世界接觸源頭

文化局說，計畫團隊依據歷史文獻與田調，得知過去在西拉雅族中存在著男子階級制度，到了成年的年齡，男子們需離開原本的家屋住所，移地進行隔離訓練，成年禮後脫離小孩身份進入社會所屬的年齡階段，必須開始扮演著協助主持傳統祭儀、部落內外事務、維持社會運作的重要角色。然而隨著歷史發展與文化變遷而逐漸式微、消逝。

文化局表示，「奔跑吧！卡西武旺」將於今年八月六至七日及十九至廿一日以兩梯次工作坊形式辦理，即日起至七月廿四日報名，全程免費，歡迎西拉雅族年輕朋友及關心西拉雅族議題的朋友報名參加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法