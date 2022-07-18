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    首頁　>　臺南市

    長者加碼健保福利金已編入明年預算 黃偉哲︰不是像謝龍介喊爽的

    2022/07/18 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕市長黃偉哲本月宣布，明年南市長者加碼發放健保福利金，被國民黨台南市長參選人謝龍介嘲諷是「拿香跟拜」、「選舉到了、終於睡醒了」。黃偉哲表示，市府做法是努力在財政許可下編列預算，「不是像謝龍介一樣喊爽的」、「碰到選舉才提出來當政見」。

    市長反駁謝拿香跟拜說

    黃偉哲昨天說明南市籌編長者健保福利金預算始末。他說，今年是選舉年，配合議會提前開會審預算，所以預算籌編的比較早，大概四月就開始陸續編製概算。市府宣布的不是政見，而是已經編入明年預算內，是早在四月時就已經開始把錢籌出來，只是全程都很低調而已，所以說「選舉到了、終於睡醒了」的說法就有時間上的問題。

    強調早於四月已陸續籌編

    黃偉哲說，事實上，這三年多來，很多議員都有提出健保費的問題，都有聽進去，只是要如何擠出經費又要兼顧減少對財政與建設的衝擊，所以在去年編今年的預算時，市府試著增加一千元，今年才又再加碼比新北多一點點。這個方案比新北市的都還要優渥，而台南市的財政狀況比新北市還不充裕。

    他強調，市府逐步增加老人福利，二○一九年台南市的六十五歲以上老人有廿七點八萬人，到今年已經是卅二點七萬人，估計到明年將達到卅四點八萬至卅五點一萬人，所以市府是努力在財政上撐得下去的情況下來編列預算，不是像謝龍介一樣喊爽的。

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