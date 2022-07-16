台南開山宮官將神像 11尊下落不明盼尋回

流離失所四十一年的開山宮鄞仙姑（右）與紀仙姑兩尊神像，進行回鑾安座。（記者王姝琇攝）

2022/07/16 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕中西區開基開山宮供奉的「卅六官將」神像，其中十二尊在四十一年前遭竊，近日因緣際會找到鄞仙姑與紀仙姑兩神尊，至今尚有十一尊下落不明，廟方公布尋神啟事，希望找回開山宮重要文物。

開山宮在日治時期因拓建道路，廟地被徵收，卅六官將自此散落各方，終戰後，現址新建開山宮，當時只找回廿九尊；一九八一年寺廟遭竊，又被盜走十二尊，十多年前首度尋獲其中六尊，昨天再迎回鄞仙姑和紀仙姑，意義非凡。

開山宮主委黃國展說，遺失的官將後委聘濟寶軒王妙進司雕塑新神尊遞補，此次將新、舊神尊一起陳列做影像紀錄，也特地將尚未尋回的十一尊排列出，希望民眾幫廟方協尋。

開山宮總幹事陳建良指出，早年卅六官將神像均為木雕神像，神態各異、雕工細緻，在《民俗臺灣》一書中亦有留下照片；此次找回的「鄞仙姑」、「紀仙姑」輾轉流落到中國，經台商收購後帶回台灣，經比對日治時期老照片，確定是當年遺失的神尊，透過府城中醫師高國欽牽線，終將兩神尊恭迎回鑾安座。損毀部分將聘請匠師修復。

開山宮主祀保生大帝，卅六官將為護法天將，在台灣相當少見，在府城也僅開山宮配祀卅六官將神像，推估有三百多年歷史。

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