深海歷險趣 安平港濱歷史公園遊戲場啟用

安平港濱歷史公園特色遊戲場以「深海歷險趣」為主題。（記者洪瑞琴攝）

2022/07/16 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市府投入四千多萬元打造的安平港濱歷史公園特色遊戲場昨天啟用，以「深海歷險趣」為主題，兌現市長黃偉哲許諾給孩童一個遊戲王國，吸引許多親子遊玩，十分熱鬧。

黃偉哲許諾給孩童一個遊戲王國

工務局說，這座特色遊戲場是南市第一座結合民意規劃設計，歷經三場家長、孩童及專家學者參與工作坊，整合共識並票選決定以「深海歷險趣」為主題興建。

「聲」歷其境 定時播放講故事語音

遊戲場亮點是定時播放講故事語音，讓孩子「聲」歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。

副市長趙卿惠昨天主持啟用，她說，市府近年來陸續建置多座特色公園，而港濱歷史公園是台南第一座結合公眾參與的共融遊戲場示範場域，也是目前面積最大的特色公園，結合港濱意象與安平劍獅，讓家長們一起來親眼見證，由小朋友創意發想打造而成的遊戲基地。

工務局表示，今年上半年陸續完成三座全新大型特色公園，在南區運河旁以一六六一台灣船發想，投注三三○○萬元建構一艘大型複合遊戲船的「健康綠洲公園」，南區灣裡人工濕地以「生態、休閒、遊憩」主題轉型開發休閒特色公園，投入約三六○○萬元，港濱歷史公園更是兌現市長黃偉哲許諾給小朋友的夢想遊樂空間，打造出真正屬於孩童的遊樂王國，後續各區還會設置更多新穎好玩的特色公園。

安平港濱歷史公園特色遊戲場昨日正式啟用。（台南市府提供）

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