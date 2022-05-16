轉傳不實抗疫偏方 最高罰300萬

2022/05/16 05:30

〔記者蔡文居、王涵平／台南報導〕國內武漢肺炎本土疫情嚴峻，最近網路及社群媒體經常出現一些抗疫偏方，南市衛生局長許以霖表示，沒有科學根據的不實訊息，衛生局將會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」開罰，最高可罰三百萬元，並涉及刑責，希望民眾不要轉傳，以免害人害己。

市長黃偉哲昨在防疫記者會上表示，最近網路上有很多偏方，說「這個有效，那個有效」，這樣的資訊就跟隨意散布假疫情一樣，已涉及違法，未經過證實有效的偏方，不但不能救命，還有可能會害命。

許以霖說明，民眾可能是出於好心，或是有某些用意，在網路上或LINE傳播偏方的貼文，沒有科學根據的不實訊息，衛生局會依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第十四條的規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。

另，日前網傳疫情死亡數蓋牌謠言， 由於散布疫情不實訊息，涉及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例及傳染病防治法等嫌疑，南市刑大科偵隊報請檢察官吳毓靈指揮偵辦，十四日通知轉傳影片涉案人及關係人到案說明，查明影片來源，移送台南地檢署偵辦，同時呼籲民眾勿信、勿轉傳。

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