KTV少爺吸金5億 落網剩百萬

涉嫌吸金5億的KTV少爺劉士魁曾PO出大把鈔票炫富，但是落網時身上只剩下一百多萬。（記者王捷翻攝）

2022/05/15 05:30

〔記者王捷／台南報導〕KTV少爺劉士魁化身「吸金大亨」捲款數億，逃亡七天後，前天落網時身上只剩下一百多萬，然而據傳他逃亡前曾賣掉三輛價值共約八百萬的名車，錢在哪裡仍是謎，台南地院昨裁定劉士魁羈押禁見，而涉嫌協助他逃亡的黃姓前女友，與另一名在他「身邊」的董姓女員工獲檢方諭令交保。

被害人質疑劉嫌等三人已串供、藏錢，甚至傳出劉士魁在犯案時，曾向一位警察「諮詢」。檢警調對此說法存疑，呼籲相關人士盡快出面提供明確情資，被害人也切勿私刑正義，否則將嚴辦到底。

廿四歲劉士魁以代操股票的手法吸金五億元，但檢調查出，他的帳面金流從去年至今已虧損五千多萬，但他仍一面持續鼓吹友人投資，一面要求前女友替他準備多個人頭帳戶，隨即在本月六日「跑路」，七十多位被害人湧進派出所報案。

台南警方前天赴台北將劉逮捕到案，但讓被害人更焦急的是，劉騙走的鉅額贓款下落不明，只找到他帶在身上的一百多萬。檢調查出劉的黃姓前女友與董姓女員工，涉嫌接應劉逃亡，檢察官諭令二女各以三萬、十萬交保候傳。

被害人指控，已多次向警方強調劉的兩位女性密友和家人應該知道錢藏何處，警方卻未當一回事，至今連劉家都還沒有搜索，劉士魁在五月初連賣了三輛車，身上至少有八百萬現金，但逃亡七天落網時，身上卻只剩一百多萬元，懷疑他逃亡期間已與黃、董二女串好供、藏好錢，甚至傳言劉在犯案時，曾多次向某名警察「諮詢」。

檢調策動關鍵證人作證指出劉的逃亡路徑，先由一名男員工載他到雲林，再由董女接應到宜蘭，他原想到基隆躲藏但失敗，最後至台北與黃姓前女友會合。

警詢時，劉士魁不斷裝傻，自稱受到黑道恐嚇才吸金，由於劉都用現金交易，金流證據並不多，檢警正依相關供詞與證詞追查中。

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