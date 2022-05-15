梅雨發威 黃偉哲要求嚴陣以待

因應梅雨鋒面影響，台南市長黃偉哲（中）昨日視察水情應變中心，要求市府團隊嚴陣以待。（台南市府提供）

2022/05/15 05:30

防汛機具、備料 皆整備完成 昨降雨集中在海線地區 未傳出積淹水災情

〔記者洪瑞琴、萬于甄、楊金城／台南報導〕首道梅雨滯留鋒面來了，南市昨下起間歇性大雨，降雨較集中海線地區，安南、七股、西港和佳里區累積雨量都破一百毫米。但曾文水庫上游集水區累積雨量只有廿八．二毫米，烏山頭水庫集水區卅一毫米，兩水庫合計有效蓄水量一億八千七百卅五噸，蓄水率約卅一．八三％，對水庫挹注有待觀察。

南水局：至七月底供水無虞

南水局說，南部水情正常，可穩定供應各標的用水至七月底，供水無虞。

市長黃偉哲視察水利局水情應變中心，也到歸仁中山路與民權北路口巡視地下箱涵改善，要求市府團隊嚴陣以待；幸好，間歇性大雨並未傳出積淹水災情。水情應變中心三級開設也在昨天下午解除。

黃偉哲說，市府團隊從年初開始就在做防汛整備，不管是排水溝或是排水系統都大力清淤，因後續梅雨天氣狀況尚不穩定，呼籲市民小心謹慎。

水利局表示，包括各水門、抽水站、移動式抽水機、滯洪池、水利建造物、防汛備料、搶修險開口契約等防汛機具、備料皆整備完成，水利局及公所並備妥廿三點六萬個砂包，另分發L型防水擋板給廿八個區公所及八個自主防災社區，供各區公所應用。

依據南區氣象中心發布的南市豪大雨即時訊息，到昨天下午五點，安南區累積雨量達一二一毫米，佳里區一二二點五毫米最多，西港區一零一毫米、七股區一零八毫米，學甲、將軍、麻豆、下營、安定、安平區的累積雨量都超過八十毫米。

學甲救災水上摩托車今成軍

佳里雨量最多，幸未傳出積淹水，而學甲區平和里救災志工隊，在現有兩艘膠筏外，為強化自主防救災，自籌五十五萬再添購全市唯一一部用於救災的水上摩托車，可乘載（含駕駛）三人，用於運送物資及撤離災民，今天將由黃偉哲主持成軍。

在水庫水情方面，山區集水區降雨不多，曾文水庫集水區昨累積雨量廿八．二毫米，有效蓄水量約一．四億噸、蓄水率約廿七．七％；南化水庫集水區累積雨量約廿七．三毫米，有效蓄水量約四千八百六十二萬噸，蓄水率約五十四．四二％，對水庫水情不無小補。

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