確診者居隔單 「台南共照雲」供下載

2022/05/14 05:30

〔記者王姝琇、蔡文居／台南報導〕市府昨宣布，即起開放民眾自行下載居家隔離通知書，以加速相關作業流程。只要市民符合「研判日為五月四日（含）以後且評估為居家照護之確診者」，以及「與確診者最後接觸日為五月八日（含）以後被匡列為同住者」，即日起可透過「台南共照雲」LINE@官方帳號自行下載居隔通知單。

減少醫護壓力與民眾等待時間

因確診人數激增，導致相關行政作業流程大塞車，許多人抱怨遲遲收不到居隔單。市長黃偉哲指出，部分民眾收到居隔單的時間延後，造成請假、申請保險或視訊診療等後續作業困擾，市府為減少醫護壓力與民眾等待時間，昨天起開放相關民眾可自行透過「台南共照雲」下載居隔單。

黃偉哲說，疫情高峰還沒有到，未來如果確診者更多，如何讓居家照護的確診者或居隔者獲得比較好的照護，包括物資供應、表單下載等，透過「台南共照雲」都能得到快速回應。

衛生局長許以霖說，衛生局在接收到醫院通報確診名單後，會寄發簡訊邀確診者及其被匡列的同住親友加入「台南共照雲」，註冊加入並綁定身分後，確診者需填寫確診居家照護評估與疫調問卷，經衛生局確認為居家照護對象後，即可自行下載居隔單；而同住者只要和確診者最後接觸日為五月八日後，在收到衛生局簡訊後加入綁定也能自行下載居隔單。

研考會主委戴偉峻說，為避免冒名領取，每個LINE帳號只能綁定一人，且只能領取一人的居隔單。為平衡數位落差，除使用「台南共照雲」外，市民也可請親友協助或於解隔後，前往衛生所申請居隔單。

府會有人確診 定期會延會2週

此外，因市府有局長、副局長確診，議會也傳出二名議員快篩陽性，另多名議員與確診者有密切接觸進行自主健康管理，影響議事運作，議會各黨團討論後，決定定期會自十六日起延會二週。原則上五月卅日起恢復市政總質詢議程。

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