長者打疫苗送快篩 2天2748人接種

2022/05/12 05:30

〔記者王姝琇、楊金城、洪瑞琴／台南報導〕台南市昨日新增二○七三例本土個案。市長黃偉哲率相關局處於防疫記者會說明學童、長者疫苗接種，及關懷確診弱勢族群等防疫作為。黃偉哲說，六十五歲以上打疫苗送快篩實施後，兩天有二七四八人完成接種，約成長廿％；持續呼籲長者及六至十一歲學童儘速接種疫苗。社會局則已整備廿間居家照護房間，提供確診的街友使用。

為鼓勵長輩接種疫苗，六十五歲以上市民（含五十五歲以上具原住民身分者），即起接種疫苗，不限接種廠牌及劑次，可領取兩劑快篩試劑；黃偉哲說，目前看來成效還不錯，強調健康是自己的，踴躍出來施打疫苗建立保護力，保護自己也保護家人，變成中重症的機會也就少了許多。

此外，也呼籲家長能讓六至十一歲學童接種疫苗，不參與入校施打者，也可在五大指定醫院（成大、永康奇美、東區新樓、麻豆新樓及中西區郭綜合醫院）預約接種。黃偉哲說，從確診分析可以看出十一歲以下幼童染疫風險相當高，目前國小入校注射疫苗已開打，同時有五所醫院提供兒童莫德納疫苗接種，請家長不要再觀望。

整備20間居家照護房 供應確診街友

針對弱勢族群的防疫關懷，黃偉哲表示，有些弱勢族群因資訊接收較不完整，的確需要他人協助，社會局也主動關懷確診的弱勢族群；若低收家戶無法取得快篩試劑，衛生局設置三大社區篩檢站（南區松柏育樂中心、新營營新醫院和新化體育公園）都能憑證免費進行快篩。

社會局長陳榮枝表示，為協助列冊身心障礙者及兩歲以下嬰幼兒確診對象之居家照護，社會局將請社工主動致電關懷；六十五歲以上獨居長輩如確診，則依規定收治於加強版集中檢疫所、防疫旅館或醫院，由專人照護。另也針對列冊街友備妥快篩試劑，協助有疑慮者進行篩檢。

快篩試劑供不應求，光電開發商力暘能源為照顧合作地主，斥資百萬採購五千劑快篩試劑贈送給地主一起抗疫，每人五劑，限額一千人。廿日下午六點前，撥打電話就能索取，力暘能源在台南、屏東、花蓮等地開發光電案場，至今與上千位地主簽約，承租超過一千甲土地。

隨著中央放寬就醫交通，南市防疫計程車目前有三十四輛上線服務，另預備至少廿四輛車可隨時增援。

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