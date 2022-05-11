台南首座公設民營托嬰中心揭幕 黃偉哲：多元托育

南市首座公設民營托嬰中心設在北區光武活動中心，昨日由市長黃偉哲（後排右五）主持揭幕式。（台南市社會局提供）

2022/05/11 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕設在北區的南市首座公設民營托嬰中心昨日揭幕，市長黃偉哲表示，從今年八月起，南市公共托育補助、育兒津貼將提高至五○○○元以上，盼能大幅減輕家長育兒經濟負擔，提供家長更多元化優質且專業化托育選擇。

育兒津貼 3500元調高至5000元

黃偉哲表示，近三年來，南市育兒津貼及托育補助家中有未滿三歲幼兒，已超過八十萬八千人次，為促使新一代青年願意生、放心養並且養得好，育兒津貼（家長自己帶）自今年八月起，將由三五○○元調高至五○○○元，第二、三名子女則分別是六○○○元、七○○○元。

委託台南應用科技大學經營管理

台南首座公設民營托嬰中心設在北區光武活動中心二樓，委託擁有豐富育兒教學與實務經驗的台南應用科技大學經營管理，透過公私協力，打造優質幼托環境。

由於目前六歲以下小孩無法打疫苗，市長黃偉哲昨日也檢視托嬰中心是否落實防疫，家長與幼兒才安心。

社會局表示，為因應少子化，目前已建置十一處公共托育家園，加上私立托嬰中心準公共服務簽約數達八十五家，市府也將建置新市區、安南區、善化區、北區成德里及南區（鹽埕段）共五處公設民營托嬰中心，並鼓勵優質私托加入準公共化行列。

光武托嬰中心 月費九千元

社會局表示，光武公設民營托嬰中心，共收托照顧三十二名未滿二歲的嬰幼兒，收托費用免註冊費和副食品費，僅收取九千元月費，家長尚可請領每月四千元以上的托育補助。

公托補助 4000元調高至5500元

社會局指出，除了育兒津貼調高，公共托育補助（公家機構）自今年八月起，由四千元調高至五五○○元、第二名子女六五○○元、第三名子女七五○○元；準公托補助（有簽約的私人合法機構或保母帶）則從七○○○元調高至八五○○元，第二名子女九五○○元、第三名子女一萬五○○元，讓家長放心選擇專業化托育服務。

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