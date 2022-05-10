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    捷運深綠線可行性研究 中央補助1500萬

    台南捷運深綠線連接南科及沙崙綠能科學城，獲交通部同意補助1500萬元研行性研究經費。（交通局提供）

    台南捷運深綠線連接南科及沙崙綠能科學城，獲交通部同意補助1500萬元研行性研究經費。（交通局提供）

    2022/05/10 05:30

    鏈結南科與沙崙科學城 估長21.8公里 約15個站點 將採高架系統

    〔記者劉婉君／台南報導〕鏈結南部科學園區與沙崙綠能科學城的台南捷運深綠線，昨天獲交通部同意補助可行性研究經費一千五百萬元，沿線包含歸仁、新化、新市及善化等行政區，實際路線將待可行性研究評估確認之後，預計明年底報交通部核定。

    預計九月辦理標案訂約

    台南捷運深綠線預計南起藍線延伸線BH01站（歸南里站、市道一八二線）、行經高鐵橋旁（台三九線）至南科及週邊生活發展區，概估長度為二十一點八公里、約十五個站點，將採高架系統。交通局捷運工程處表示，待台南市議會通過墊付案之後，將辦理可行性研究的招標作業，預計九月可辦理訂約，歷時約一年完成。

    實際路線估明年底核定

    交通局長王銘德表示，南科及沙崙綠能科學城為台南未來產業發展雙核心，預估可為台南增加八萬五千個就業機會，每年貢獻一點一兆元產值，捷運深綠線建設完成後，將可提升兩地的交通便利性，並強化府城、南科及沙崙三核心鏈結，以強化產業群聚及引進人才。

    目前捷運第一期藍線、藍線延伸線、綠線及紅線，也積極推動規劃作業中，其中，第一期藍線綜合規劃期末報告預計五月底出爐，環境影響評估說明書也將進行期中報告。藍線延伸線可行性研究期末報告已通過，將送台南市議會取得同意函後提報中央審議。紅線為期末報告階段，正和高雄市確認財務計劃中。綠線部分則依照說明會民意修正可行性研究中。

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