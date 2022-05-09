八田與一逝世80週年 賴清德追思

追思活動上，副總統賴清德（前排中）帶領政府官員、民意代表等祭拜八田與一。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/09 05:30

〔記者吳俊鋒／官田報導〕近代知名的水利工程師八田與一逝世八十週年，昨天舉辦追思紀念會，副總統賴清德出席時表示，烏山頭水庫與嘉南大圳不僅協助台灣推動農業、工商的發展，也灌溉台日人民的心，讓兩國感情更親近、邦誼更穩固，尤其每當台灣遭遇中國打壓時，日本都出面力挺，令人感動。

感謝日本挺台灣對抗中國打壓

賴清德也以台灣農產品遭中國打壓為例，一樣是日本朋友幫忙購買，面對未來的世界，希望台日繼續合作，攜手克服各種困難，為人民創造更大的福祉。

農田水利署昨日下午在烏山頭水庫舉辦追思會，賴清德帶領台灣政府官員、民意代表上香祭拜，並向雕像獻花致敬，表達最高的謝意。賴清德強調，烏山頭水庫讓嘉南平原成為國內重要糧倉，雖然疫情嚴峻，仍全力籌辦追思紀念會，代表著大家對八田與一由衷的感謝，也展現台灣人民的「飲水思源」。

賴清德說，烏山頭水庫不只有灌溉，串連的淨水場也供應科學園區用水，是嘉南地區的人民生活，以及農業、工商等發展命脈。

農委會主委陳吉仲、市長黃偉哲、日本台灣交流協會高雄事務所所長小野一彥以及八田與一遺族代表八田卓郎等人都到場追思。

陳吉仲提出三項新政策，包含用政府預算增加水路擴大烏山頭水庫灌溉範圍、強化植栽來營造水圳綠道並延伸至雲林，還有廣為宣傳八田與一的貢獻，並以他為師，奠定台灣農業的百年建設等；賴清德都深表贊同。

黃偉哲感念滋養土地結出美味果實

黃偉哲提到，烏山頭水庫與嘉南大圳滋養土地，灌溉了台南好米，也生產出美味的金鑽鳳梨、愛文芒果，這是八田與一留下的禮物。

八田卓郎表示，受到疫情影響，追思會由在台灣的家人代表出席，親族都很感念台灣各界每年舉辦的紀念活動，也希望這份情誼能持續存在，幫助提升雙方的友好關係。

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