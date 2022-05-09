長者打疫苗 月底前送500元禮券

台南市副市長趙卿惠（中）昨主持防疫記者會說明疫情，邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師（右）分享孕婦防疫應注意事項。（南市衛生局提供）

2022/05/09 05:30

南市衛生局︰目前還有三萬劑 呼籲民眾趕快預約施打

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市昨天新增一千三百一十九名武漢肺炎本土病例，比昨天減少廿三例。南市衛生局統計顯示，在一千三百一十九例中，包含四五四例為無症狀感染。南市衛生局長許以霖表示，台南市目前約還有三萬劑疫苗，呼籲民眾趕快預約施打，長者在五月底前施打還可獲五百元禮券。

推台南共照雲平台 加快疫調

他說，台南市推出「台南共照雲」LINE@平台，若市民朋友經判定為陽性確診個案，除了收到疾管署傳送的「確診個案自主回報疫調系統」手機簡訊，也會收到台南共照雲連結的簡訊，提醒市民收到二則簡訊後，點選網址並儘速回填相關資料，以加快疫調及居家照護派案作業。

邀請醫師分享孕婦防疫之道

台南市政府昨天召開防疫記者會，邀請婦兒安診所副院長莊曉婷醫師分享疫情之下孕婦應注意事項。

副市長趙卿惠昨天表示，台南有一千三百一十九例，中央公布的一千三百廿二例中，其中三例為外縣市而轉出。南市昨天的疫情看起來相對平穩，但是否因假日的關係，仍待觀察。

莊曉婷表示，比起非孕產婦的身分，孕婦染疫風險及胎兒畸形風險並沒有比較高，不過建議孕婦和同住家人還是要接種疫苗、與他人保持距離、保持環境通風良好、做好防疫措施避免染疫增加重症、產科併發症等風險。

另外，確診者可以哺餵母奶，但餵母奶前請務必確實洗手、戴好口罩，也可以將奶水擠出，改成瓶餵；子宮內垂直感染機率很低，即使發生， 寶寶症狀也不嚴重，很快就會康復；無症狀感染的孕婦可預備一些緊急備用藥物，如果出現發燒、咳嗽、呼吸困難，或破水、落紅、肚子痛、胎動減少等症狀，應儘快就醫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法