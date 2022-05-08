陶藝結合美食 新營「食．工藝」創作展

陶藝家周美智（左）、策展人周宸菡（右）展示創作的食器作品。 （記者楊金城攝）

2022/05/08 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕「食．工藝」創作展昨天起在新營「磐創作陶坊」展至十五日，陶藝結合地方美食創作出各式各樣的陶瓷器皿，呈現餐桌上的台南美食之旅很有創意。

獲選文化部「台灣工藝之家」的「磐創作陶坊」陶藝家周美智，推動陶工藝結合在地美食的「食工藝、漫遊」創作計畫，一方面開發在地文創商品，並培養社區工藝人才，有十五位種子學員參與四個月陶藝實作研習。

周美智說，餐桌上盛裝食物的陶瓷器皿，不僅是為美食加分的配角，也能提升好的用餐氛圍，療癒心情。

陶藝結合地方美食激盪出創作火花，策展人周宸菡創作「暖暖好食陶」便當盒，造型圓潤且實用，還有學員蔡依含的「療癒貓兒泡咖啡」、魏季美的「哞／乳牛之家」作品，蔡素琴也以虱目魚創作「魚頭、魚身、魚尾」的「一魚三吃」器皿裝載魚料理，都讓人愛不釋手。

周美智展出「蘑菇映象」食器組合，有餅盒、點心盒，搭上小蘑菇造型的茶器與點心碟，象徵朵朵蘑菇互相依偎，緊密相連的家庭溫暖情感。

前新營文化中心主任吳樹南說，創作者用陶瓷杯碗，裝下工藝與台南人的美食風情，工藝融入生活，美食更加分。

「食．工藝」創作展今天母親節另推出咖啡賞花捏陶趣，十四、十五日還有陶瓷器皿盆栽市集、陶盤體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法