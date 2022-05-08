台南40家診所PCR採檢 最快本週陸續上路

市長黃偉哲呼籲市民，快篩陽性後「不要衝急診室」，可多利用十九處篩檢站。（記者楊金城攝）

2022/05/08 05:30

〔記者王姝琇、洪瑞琴／台南報導〕南市昨新增一三四二例本土個案。市長黃偉哲表示，醫療量能已出現明顯壓力，呼籲市民快篩陽性後「不要衝急診室」，可多利用十九處篩檢站；另有四十家基層診所，最快本週起陸續加入公費PCR診所行列，提升篩檢量能。

黃偉哲︰快篩陽不要衝急診室

南市診所協會理事長賴俊良說，台南市已建置嚴密的醫療網，也有超過二四○家診所為民眾接種疫苗、六百家開放通訊診療，居家照護計畫派案診所也增到一五○家，本週起還有四十家診所陸續加入公費PCR行列，協助採檢，避免輕症疑似個案集中到大醫院急診篩檢。

居家照護計畫診所 增到一五○家

賴俊良說，加入公費PCR採檢的四十家診所，因動線規劃及採檢亭等尚未完備，執行細節和量能還有待公布。

黃偉哲表示，南市確診數首破千例，為避免擠壓到急、重症及突發救護事件，提醒民眾快篩陽性後不要衝醫院急診室，可利用醫院外或社區設置的篩檢站，全市現有十六間醫院和三處社區篩檢站為民眾服務。

衛生局長許以霖也說，多數醫院都有兒科醫師在急診第一線，本來兒科在急診就是分流的，無論是篩檢或是診療都是與成人分開。

需大量快篩試劑 可專案接洽廠商

有工業區廠商反映每日快篩試劑不夠，衛生局表示，現行是透過經濟部專案直接與快篩廠商聯繫購買，目前台灣採定額徵用及開放買賣雙軌並行，建議有大量需求者，可透過專案直接向快篩廠商接洽。

私幼隱匿疫情 不排除加重處分

此外，六甲區某私幼爆出隱匿疫情，校方未通報幼兒生確診，還讓其他幼生到校上課，導致疫情擴散多個家庭染疫。黃偉哲說，後續不排除針對該園加重處分，包含隱匿疫情重罰六到卅萬罰緩，依情節輕重考量減招、停招，甚至停辦或廢止設立許可之處分。

黃偉哲表示，疫情高峰會在二、三週內出現，如果大家小心謹慎、努力防疫，疫苗接種率又高的話，這個高峰就不會太高，然後慢慢下來，希望疫情是「軟著陸」，保留經濟元氣，降低影響。今天就是母親節，黃偉哲也說民眾可在餐廳內用，也可以外帶、外送，在家過節。

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