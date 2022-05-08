表揚60位模範母親 黃偉哲︰感謝付出

「慈馨媽媽」黃惠茹（左三）陸續照顧過十九名寄養兒童，長年付出愛心獲得肯定。（記者洪瑞琴攝）

2022/05/08 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「愛在馨裡」母親節感恩表揚昨在永華市政中心舉行，市長黃偉哲頒獎給六十位南市模範母親，感謝天下所有母親的付出，也呼籲民眾做好防疫，就是最好的母親節禮物，給家人最大的禮物跟祝福。

慈馨媽媽黃惠茹擔任寄養家庭長達十六年，陸續照顧過十九名寄養兒童，照顧過程的酸甜苦辣非但沒有讓她怯步，反而覺得責任更為重大，也期許更多人能一起加入寄養家庭行列，為失依及受虐的孩子提供一個安全避風港。

慈馨媽媽黃惠茹 照顧寄養童不放棄

黃惠茹照顧的寄養兒不乏重度身心障礙兒、嚴重受虐或疏忽照顧類型居多，需要花費更多心思陪伴。她表示，十分感謝全家人的陪伴支持與相挺，讓她擁有堅強後盾繼續行愛的路，每個孩子在別人眼中或許是「麻煩精」，但在家人眼中卻是可愛小天使。

她印象最深刻的是位身心障礙受虐兒「雅雅」，照顧初期因先天性癲癇經常得送醫院掛急診，因心疼孩子不想放棄，她永遠難忘雅雅學會走路那一刻，淚水滴流不停。

慈暉媽媽陳王尋 98歲最高齡得獎

慈暉媽媽陳王尋今年九十八歲，是最高齡的得獎媽媽，黃偉哲致贈獎牌與火鶴花表達敬意。阿嬤年輕時適逢日治時代，和丈夫胼手胝足栽種菱角維持一家生計，將六名子女養育成人，現已子孫成群，家庭美滿。

模範母親表揚獎項有五大類，包括替代父母職養育孫、姪、甥子女及寄養家庭的「慈馨媽媽」七位、照顧家中身心障礙子女不辭辛勞的「慈萱媽媽」八位、秉持原住民族傳統教養子女的「原住民Ina（伊娜／媽媽）」二位、刻苦持家自強不息的「自強媽媽」五位、各區推薦教養子女有成的「慈暉媽媽」卅八位。

台南市長黃偉哲（右六）頒發獎狀給陳王尋（右五），她是今年受獎者中年紀最大長者。（台南市府提供）

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