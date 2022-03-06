台南市民閱讀力 列六都第二

教育部近期公布「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台南位居六都第二。圖為市圖新總館說故事活動。（文化局提供）

2022/03/06 05:30

〔記者萬于甄／永康報導〕教育部公布去年度「台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，南市整體閱讀力表現位居六都第二，尤其，南市圖新總館啟用短短一年，進館人次約八十萬人次，借閱冊數達一百四十多萬冊，帶動全市整體閱讀力。

文化局說，台南在閱讀力評比的四大指標「民眾每人擁書冊數」、「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」和「民眾持證比例表現」，皆獲績優城市獎，去年度整體閱讀力表現在六都第二，顯見市民喜愛閱讀的風氣。

市圖調查統計，去年全市借閱冊數達七百五十九萬冊，人均借閱冊數四．○八冊，高於全國的二．九八冊，又以卅五至五十四歲為主要閱讀族群，借閱量約三百五十一．二萬，其次為○至十一歲學童，借閱量約一百七十五．四萬。

文化局說，近年因疫情關係，電子書成為新的閱讀風潮，借閱冊數大幅成長，去年電子書借閱冊數達廿八萬七千八百五十六冊，以心靈哲學與投資理財類別的書籍，最受民眾喜愛；在實體書的借閱類別，則以語言文學類仍是市民的最愛，年借閱量達三百五十一萬冊。

文化局表示，南市圖今年除原編列的圖書採購經費外，也獲中央補助充實英語館藏，且市圖新總館提供廿四小時取還書站，歡迎市民到圖書館辦證，多加運用圖書館資源，提升語言競爭力，讓台南不只是文化古都也是國際城市。

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