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    首頁　>　臺南市

    台南新增1確診 曾與高雄個案同車出遊

    台南市昨日新增一例本土個案，活動足跡以鹽水區為主，均已完成清消。（南市府提供）

    台南市昨日新增一例本土個案，活動足跡以鹽水區為主，均已完成清消。（南市府提供）

    2022/03/06 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市昨天新增一例本土個案二○九一二，為高雄左營自助餐案的延伸，個案已接種過三劑疫苗，為突破性感染，Ct值廿一，在台南共匡列廿四人，相關足跡地點已完成清消。鹽水區衛生所今天上午九至十一點提供居家快篩試劑供民眾索取，並持續在各區加開隨到隨打接種站，共七十二場次，詳情可至衛生局官網查詢。

    共匡列廿四人 相關足跡已清消

    衛生局說，案二○九一二為鹽水區六十多歲男性，二月廿至廿二日曾與高雄市個案二○八六一共同搭乘遊覽車出遊，廿八日陸續出現咳嗽、流鼻水及鼻塞等症狀，後因案二○八六一在三月四日確診後，被匡列為居家隔離者，安排採檢結果呈陽性確診，個案已接種過兩劑AZ及一劑BNT疫苗。

    確診者已接種過三劑疫苗

    衛生局疾管科長林曉玫表示，高雄左營自助餐案的感染源尚未釐清，指揮中心不排除是旅遊團中有共同感染源在先，而自助餐店群聚才是第二波傳染；同團出遊的遊覽車中確實還有其他台南人，但為數不多，目前篩檢結果均為陰性。

    案二○九一二的活動足跡包含鹽水區阿妙意麵及大莊天月宮，已完成清消；共匡列廿四位接觸者，包含十七位居家隔離、一位自主健康管理及六位自我健康監測。

    足跡重疊 可到鹽水衛生所領快篩試劑

    民眾若與個案二○九一二足跡重疊或相關者，可在今天上午十一點前，持身分證到鹽水區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測。

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