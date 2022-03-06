白河木棉花季開幕 黃偉哲：像香榭大道

市長黃偉哲走了一趟白河林初埤木棉道表示很舒服，稱讚是香榭綠色大道。（記者楊金城攝）

2022/03/06 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕春暖花開，最美的花道白河林初埤木棉花季昨天開幕了，木棉花開約五成，吸引遊客遊賞美景，市長黃偉哲走了一趟木棉道感覺很舒服，形容說像是走在香榭大道。

黃偉哲說，天氣很好，林初埤木棉道的花況不錯，入口意象的景觀布置也有賣點，還有木棉花市集行銷農產品，相信今年白河木棉花季的遊客人數比往年更多。

林初埤入選世界十大最美花道

林初埤木棉花道入選世界十大最美花道，每年白河木棉花季都吸引卅萬人次春遊火紅的木棉道。

林初埤木棉道在上週還因天氣寒冷，僅一成開花，白河區長董麗華說，一度擔心木棉花季開幕卻無花可賞，感謝天公伯幫忙，春暖花開。

林初埤木棉花季昨天就在副市長戴謙、立委賴惠員、水保局台南分局長傅桂霖、西拉雅國家風景區管理處處長徐振能、市府觀旅局局長郭貞慧等人主持開幕活動後登場，吸引遊客前來漫步花道，欣賞白河春天限定自然盛宴，讓人心曠神怡。

花季到廿日 每週末推系列活動

黃偉哲由南市農業局局長李建裕等人陪同也走了一趟木棉道，稱讚感覺舒服，歡迎遊客在三月底前來白河林初埤木棉道遊玩。

白河林初埤木棉花季昨天起至廿日舉辦，白河區公所在每週週末也推出系列活動供民眾體驗同樂，包括攝影比賽、定點導覽解說、贈樹苗活動、打卡送小禮物、木棉花馬拉松、街頭藝人表演，董麗華說，歡迎遊客來白河區欣賞世界級的美景、支持在地產業、體驗白河、後壁、東山悠閒的農村風光。

白河林初埤木棉道花開五成了，吸引遊客賞花。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法