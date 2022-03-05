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    歸仁六甲「擔龜」登場 分享添丁之喜

    去年生男嬰者的家戶，發送紅龜或水果餅，分享添丁之喜。（記者吳俊鋒攝）

    去年生男嬰者的家戶，發送紅龜或水果餅，分享添丁之喜。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/05 05:30

    〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區六甲里從日治時期延續迄今的「擔龜」活動，在昨天農曆二月二日「土地公生」登場，信眾分享「添丁之喜」，但里內生下男嬰者僅有四戶，已連續六年個位數，少子化現象持續，讓這項傳統習俗更顯珍貴。

    里內生男嬰僅四戶 連六年個位數

    歸仁六甲里「添丁擔龜」習俗，源於當地信眾共祀一尊福德正神，成員有列冊，稱為「福份」。

    六甲里長林石象說，土地公生的祭典時，福份們會擲筊決定爐主，將土地公迎回家中供奉，隔年神誕日，再請出來聯合祝壽，參拜之後，一併分享添丁喜悅。

    生男丁者發放紅龜或水果餅

    列冊的福份共一百一十八戶，祝壽活動昨在六甲北極殿前舉行，去年家中生下男丁者，特地準備紅龜或水果餅等供品，祭典結束，由林石象帶領發放。

    里民林春忠的長子與次子都為他添孫，因此發送兩份，佔了添丁擔龜的一半，讓街坊鄰居直誇「貢獻卓著」。

    福份們在自家門口，或者路旁定點處等擺放臉盆、菜籃、水桶、紙箱，讓添丁戶發放紅龜與水果餅，以往是挑擔步行分送，現在以交通工具取代，一樣熱鬧又溫馨。

    目前保留的福份名冊簿始於一九三九年，林石象說，因早年文字記載或有疏漏，無法考證，耆老認為擔龜習俗的起源應該更早。

    生女娃家戶也可以擔龜

    林石象指出，連六年添丁擔龜的家戶只有個位數，與早期農村社會時代動輒發送卅份上下差距懸殊，凸顯少子化問題，因性別平權，之前就開放生女娃的家戶也可以擔龜，不一定非得添丁，將再持續宣導、遊說，讓傳統習俗與時俱進。

    地公誕辰時，添丁戶會以紅龜或水果餅當供品，參拜後分送。（記者吳俊鋒攝）

    地公誕辰時，添丁戶會以紅龜或水果餅當供品，參拜後分送。（記者吳俊鋒攝）

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