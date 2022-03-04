台南「藝如春風走透透」 週末登場

台南市長黃偉哲（中排左三）與福爾摩沙馬戲團宣傳「藝如春風走透透」巡演活動。（記者洪瑞琴攝）

2022/03/04 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「二○二二藝如春風走透透」十二個團隊以行動舞台車接力巡迴演出，今年由福爾摩沙馬戲團打頭陣，市長黃偉哲昨與表演團隊先在台南文化中心廣場「鏘鏘有力」宣傳暖身，號召大家呼朋引伴來看戲。

「藝如春風走透透」出動十七噸大卡車，福爾摩沙馬戲團明（五）日在安定區安定壘球場熱鬧開演《潘朵拉的盒子》，結合特技、雜耍、高蹺、大環、小丑等節目。團員個個身懷絕技，昨先來個「跳、翻、滾」，幽默詼諧、手腳動作俐落，讓台下小朋友看得很歡心。

黃偉哲說，台南身為藝文之都，希望讓藝術到達轄內每個角落，因此安排表演團隊舞台車巡迴演出，讓民眾近距離接觸優質的藝文表演，去年第一次舉辦藝如春風走透透很成功，今年努力辦得更好，歡迎大家跟著藝術卡車走遍台南各區，一邊遊玩一邊享受藝術的美好。

文化局提醒，因應防疫，活動現場將實施單一出入口，進場實聯制、體溫量測，全程戴口罩、禁止飲食，第一排觀眾席距離舞台前緣至少三公尺，表演者演出前三日篩檢陰性或提供施打疫苗證明，演出時不進觀眾席，與觀眾分流動線及空間使用。

「藝如春風走透透」五日起巡迴表演三十三場次，後續有身聲劇場、銀河谷音劇團、偶偶偶劇團、創造焦點、虎劇團、紅鼻子馬戲團、太日樂集、蘋果劇團、如果兒童劇團、影響‧新劇場、狗屎運爵士大樂團等表演。

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