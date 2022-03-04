斥資3500萬 南化國小新建中央廚房

2022/03/04 05:30

可供應南化、左鎮共6校 市長：盼營養午餐完成30分鐘內送到各校

〔記者萬于甄／南化報導〕市府推動校園午餐中央廚房化，去年獲教育部核定四．四億元經費，補助廿四校辦理偏鄉中央廚房新建工程，使用已逾四十二年的南化國小廚房，也將可擁有煥然一新的中央廚房，市長黃偉哲昨天主持南化國小中央廚房新建工程動土典禮，預計一百一十一學年度啟用。

教部補助4.4億改善24校廚房

黃偉哲表示，為提升偏鄉學校午餐品質與衛生安全，以跨校合作、資源共享的精神，積極推動中央廚房整合工作，提供孩童好的學習環境外，更能夠安心享用營養午餐，相當高興見證南化國小中央廚房新建工程動土。

黃偉哲說，南化國小中央廚房完工後，會配置一名專業營養師，並供應南化、左鎮等六所學校營養午餐，每一份營養午餐送出後，希望能在三十分鐘內到達其他學校，這樣才能保證並保持營養午餐的新鮮度，維持美味之餘，也要保持營養成分。

太陽能屋頂 規劃食農教室

南化國小校長張理誠指出，南化國小現有廚房使用已逾四十二年，獲補助三千五百萬設立中央廚房，設計風格簡約，採雙斜太陽能光電屋頂設置，廚房內部將規劃食農教室，落實食農、能源及生態等環境友善課程，可提供約五百位學童優質營養午餐。

教育局表示，一百一十一學年度全市自辦廚房學校約一○一校，其中五十五校擔任中央廚房，目前除南化國小外，還有佳里國小、北門國小與東原國中等三校獲補助新建廚房，另外有廿所學校辦理廚房改建工程，全數廿四校皆順利決標，預計於今年建置完成。

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