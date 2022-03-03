台南長輩共遊趣 串聯19景點補助100梯次

社會局與休閒農業發展協會、推廣觀光工廠發展協會合作，推出「長輩共遊趣」輕旅行，市長黃偉哲（左三）等人共同啟動。（記者劉婉君攝）

2022/03/03 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕鼓勵長輩走出家門，社會局與休閒農業發展協會、推廣觀光工廠發展協會合作，串聯全市十九個特色景點，推出「長輩共遊趣」據點輕旅行活動，總計一百梯次，每梯次五十人，長輩只要透過社區照顧關懷據點報名後，帶著敬老卡，就可搭公車、免費旅遊相關景點。

帶敬老卡 可免費旅遊相關景點

市長黃偉哲與社會局長陳榮枝、休閒農業發展協會理事長賴金瑞、推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生等人，昨天為「長輩共遊趣」舉行啟動儀式。

黃偉哲︰讓長輩體驗各區文化特色

黃偉哲表示，南市現有三七八個社區照顧關懷據點，希望透過此次活動的規劃，讓長輩可以體驗台南各區的產業與文化特色，景點涵蓋生態教育、農園、養殖場、文化館和觀光工廠等，長輩在旅遊之外，也可以學到有用的資訊和知識。

採線上或書面報名 額滿即開團

「長輩共遊趣」輕旅行活動從三月起，每月安排十至十二梯次，景點包括柳營八老爺-乳牛的家、六甲九品蓮花生態教育園區、官田台南鴨莊休閒農場、大內走馬瀨農場、楠西龜丹休閒體驗農園等，採線上（掃描QRcode、照管中心官網）或書面報名，每梯次五十人，額滿即開團。

社會局表示，長輩持敬老卡原本即可不限次數免費搭乘公車，公立景點也可享免門票或半票優惠，此次活動搭配敬老卡，由社會局補助保險、園區導覽、DIY及風味特色餐等費用。

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