台南雙燈節 參觀人次逾123萬

昨傍晚時分，龍崎光節空山祭開放參觀，吸引民眾排隊進場。（記者吳俊鋒攝）

2022/03/01 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭昨天落幕，兩大燈節共計吸引超過一二三萬人次參觀，其中，月津港燈節舉辦十年來，參觀人次首度突破一百萬；龍崎光節空山祭則售出超過九萬張門票，整體售票率達七成五，寫下逾五百萬元的票房好成績。文化局表示，相關展出作品將會評估挑選合適的，現地保留或典藏。

鹽水月津港燈節 10年來首度吸客破百萬

月津港燈節去年因武漢肺炎疫情影響停辦一年，今年規劃藝術、徵件、車站、新創、巷弄等五大展區、八十三組作品，規模為歷年最大，由無人機、無人船搭配樂團「告五人」的陸海空共演模式開幕後，為期三十八天的展期，也是歷年最長。由日本國際級藝術團隊「teamLab」打造的沉浸式互動投影作品《海上水族館》，以及車站燈區結合倉庫地景、新媒體藝術展演呈現的魔幻聲光場域，徵件燈區「藝方舟」打造八艘水上藝術船屋，結合音樂、錄像、手繪、裝置藝術等多元展演方式，都成為本屆吸引民眾的亮點之一。

文化局表示，近年來在鹽水推動的「月之美術館」計畫，帶動鹽水小鎮的藝文觀光產業發展，許多遊客白天先到鹽水歷史街區、岸內糖廠影視園區深度旅遊，晚上再到月津港燈節賞燈，五大燈區共有逾一一○萬人次參觀。

龍崎光節空山祭 創下逾500萬票房佳績

龍崎光節空山祭今年以「惡地伏流」為主題，延續寓言式策展，共展出十四件大型光景科技作品，其中，《九號基地︱爆破邊界》以超過五公尺高的大型充氣裝置，講述龍崎炸藥兵工廠的歷史，《世界樹之泉》引進科技藝術的手法及元素，利用燈管、LED螢幕投影及聲光音效，結合自然地景，創造出流動的夜光森林。

文化局指出，龍崎光節空山祭是全國唯一採售票制的大型光節，雖然今年受到寒流、停電等因素影響，展期比去年少了十一天，但是，整體售票率達七成五，較去年微幅成長五％，銷售超過九萬張票，創下逾五百萬票房的成績。

台南雙燈節不僅逐步奠定藝術燈節品牌，也透過藝術策展的方式展現地方魅力，未來希望能逐步建立藝文觀光產業機制，帶動青年返鄉回流以及地方經濟成長。

台南月津港燈節38天展期，吸引逾110萬人次參觀，創歷年新高。（台南市文化局提供）

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