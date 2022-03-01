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    228受難家屬 盼後代記住這段歷史

    二二八事件七十五週年，台南市政府舉行和平追思會，市長黃偉哲（前排左二）向受難者家屬致意。 （記者王涵平攝）

    二二八事件七十五週年，台南市政府舉行和平追思會，市長黃偉哲（前排左二）向受難者家屬致意。 （記者王涵平攝）

    2022/03/01 05:30

    出席和平追思會 肯定市府設置228紀念館 展現相關文學史料

    〔記者王涵平／新營報導〕二二八事件七十五週年，台南市政府昨舉行和平追思會，受難者家屬希望二二八不是只有放假，而是希望後代記住這段歷史。

    追思會在新營二二八紀念碑舉行，由市長黃偉哲主持，疫情影響，僅邀請受難者家屬、民代及市府官員等約二百人參與，在新韻合唱團演唱「淚光閃閃」及「台灣」歌聲中揭開序幕，與會者默禱一分鐘。

    父被押走至今無音訊 子以3/14當忌日

    受難者家屬由王育霖之子王克紹代表致詞，二二八事件爆發不久，時任檢察官的王育霖於三月十四日在家中遭便衣人士押走，一去不返，此後家人以三月十四日為王育霖忌日。

    王克紹表示，父親因得罪當時的國民黨政府而犧牲，到現在都沒消息，也不知道死因，心裡很痛苦，母親在二年前百歲時過世，現在能在天上與父親一起，也算是一點安慰。

    受害者和家屬的苦難 希望不要再發生

    他說，所有受害者和家屬的苦難，希望不要再發生，二二八紀念館能在市府與各界努力下完成，大家都賦予很大的希望。紀念館可以重現當時人事地是很好構想，但原台南縣的朋友還有很多不知道紀念館與周邊的文史導覽。

    王克紹對於台南市設置二二八紀念館表示肯定，也希望能與市圖合作，蒐集二二八相關文史並展出文學等創作，同時提供受難者家屬聯繫聚會的場所。

    黃偉哲︰齊心團結對抗邪惡外來勢力

    黃偉哲表示，七十五年前台灣發生二二八事件，台灣社會都陷入停頓與哀傷，藉由紀念二二八事件，希望效法前輩的勇氣，團結台灣的不同黨派與族群一起迎向未來。

    黃偉哲說，大家應從歷史借鏡，如俄羅斯侵略烏克蘭，烏國人民展現無比的勇氣與毅力，齊心團結對抗強權，這就是我們所需要與必要的，衷心希望全國民眾全力攜手團結，共同對抗邪惡的外來勢力。黃偉哲並一一向受難者家屬致意，隨後帶領市府團隊與會人員至紀念碑前獻花，在新韻合唱團演唱「千風之歌」的歌聲中，表達對二二八受難者及家屬最深的追思與敬意。

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