購物節800萬輕豪宅 3/12抽出

台南購物節頭獎逾800萬元輕豪宅的得主，將於3月12日下午2時在台南三井Outlet抽出。（經發局提供）

2022/02/28 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕台南購物節活動進入尾聲，發票登錄金額逾一百億元，創下歷年最佳成績，最大獎市價八百萬元以上的輕豪宅得主預計三月十二日抽出，發票登錄時間進入倒數，將於三月五日截止。

發票登錄金額破百億

台南購物節今年已是第十一年舉辦，在武漢肺炎衝擊全球觀光之下，成功為台南帶動消費熱潮，第三波iPhone13 Pro Max等獎項，將於三月四日抽獎，而頭獎輕豪宅分別為位在永康區永大路上、市價八百三十萬元，以及位於安南區九份子重劃區、市價八百八十萬元。

三月五日截止請把握

三井不動產集團斥資逾卅億元於高鐵特定區打造的「MITSUI OUTLET PARK」大型購物商場開幕後適逢二二八連假，加上晴朗好天氣，遊客爆量，業者統計，三天累積湧入約十萬人次。市長黃偉哲表示，兩位幸運得主則將在三月十二日下午二時，於高鐵台南站前的MITSUI OUTLET PARK抽出，另外還有燦星豪華遊艇包船住宿券、宏佳騰智慧電車、iPhone 13 Pro Max、現金十萬元等好禮，呼籲民眾把握最後機會。

經濟發展局長陳凱凌表示，中獎民眾必須持實體發票或雲端發票查詢截圖畫面兌獎，並經核實確認無誤才可領獎，若手動輸入金額有誤，該筆中獎即視為無效。市府目前已委請律師第三方公正單位，針對台南購物節的發票登錄程序、中獎領據等進行稽核，以檢核各中獎名單是否符合活動資格，並請系統資訊工程師針對刻意登錄大額的假消費金額進行檢核，以維護活動的公平性。

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