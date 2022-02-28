中正路東側 促更名湯德章紀念大道

台南湧言會7位民進黨市議員參選人在中西區中正路、忠義路口催生忠義路到湯德章紀念公園（圖後方處）約170公尺中正路段更名為湯德章紀念大道。（記者王俊忠攝）

2022/02/28 05:30

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕轉型正義聲聲喚！二二八前夕，湧言會七位南市議員參選人集結在中西區中正路、忠義路口，齊聲疾呼二二八受難者湯德章紀念公園不該與有加害者意象的道路連結，台南市政府應將連接湯德章公園的中正路東側一小段更名為「湯德章紀念大道」。

湧言會7位議員參選人倡議

湧言會南市議員參選人認為，台南是台灣歷史源頭、民主應許之地，在台灣的轉型正義中，具領頭羊地位。台南需不需要一條以湯德章為名的道路？讓二二八加害者與受害者相互連結是否妥適？是嚴肅的命題。二○一七年時，立委王定宇即有此更名呼籲，如今在民主浪潮興起、轉型正義聲聲喚的今日，湧言會所有夥伴會持續為湯德章大道的催生奮戰到底。

民政局︰須視道路兩旁住戶意見

南市民政局表示，道路新命名或更名以不重複及不一路多名為原則，台南湧言會的建議易形成一路多名且影響民眾辨識，後續更涉及包括巷弄在內的住址門牌整編，中西區中正路公司行號集中，更名不僅影響民眾相關證件更換，也將影響商店及各公司行號對國內外生意往來契約、商品交付、廣告地址宣導與行銷等重製成本，有必要慎思。

民政局指出，考量民眾需求及便利性，且尊重中正路兩旁居民、公司行號使用習慣，依據「台南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點」，若取得道路兩旁設籍住戶戶長五分之一以上連署向轄區戶政事務所提出書面申請，戶政事務所經取得道路兩旁設籍住戶三分之二以上之戶長書面同意後，即會啟動辦理更名程序。

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