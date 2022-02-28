228民主先輩勇氣 黃偉哲︰不輸烏克蘭

市長黃偉哲參加台灣基督長老教會「紀念二二八台灣向前走演講會」，呼籲民眾珍惜得來不易的民主成果。（台南市政府提供）

2022/02/28 05:30

出席「紀念二二八台灣向前走演講會」 呼籲民眾珍惜得來不易的民主成果

〔記者劉婉君／台南報導〕二二八事件七十五週年，台灣基督長老教會台南中會昨天在台南神學院頌音堂舉行「紀念二二八台灣向前走演講會」，市長黃偉哲致詞時表示，近日看到許多媒體報導烏克蘭人民在對抗俄羅斯侵略時所展現的勇氣，想到七十五年前民主先賢不畏強權追求正義民主之路的決心，不輸給烏克蘭，呼籲民眾珍惜得來不易的民主成果。

「紀念二二八台灣向前走演講會」共有近百人參與，林永恩牧師帶領與會者靜默追思，隨後展開專題演講，黃偉哲與副市長趙卿惠均到場參加。

感謝與敬佩先賢不畏強權壓制

黃偉哲表示，烏克蘭的軍事武力在世界排名第二十二名，台灣是二十一名，烏克蘭和俄羅斯中間沒有任何天險，都是平原，台灣還有台灣海峽，我們在產業上、經濟上、軍事武力上，不需要依賴中國，七十五年前民主先輩在面對強權壓制時，為了正義民主所展現的勇氣與決心，令人感謝與敬佩，市府自前天起，在原台南州會舉辦「正義與勇氣之路」展覽，希望讓更多人看見湯德章、王育霖、林茂生等前輩的故事，而基督長老教會台南中會舉辦紀念演講會，也為歷史做最好的詮釋。

強調會更疼惜鄉土讓市民安居樂業

黃偉哲說，民主成果得來不易，市府一定會攜手努力，更加疼惜這片孕育滋養我們的鄉土，讓多元的聲音自由地呈現，建立更好的家園，讓市民安居樂業。

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