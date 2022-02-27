紀念碑揭碑 黃偉哲︰228紀念館7月開館

台南市長黃偉哲（中）主持「正義與勇氣之路起點」紀念碑揭幕儀式。（記者洪瑞琴攝）

2022/02/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二二八事件至今滿七十五週年，市長黃偉哲昨在市定古蹟原台南州會，主持「正義與勇氣之路起點」紀念碑與展覽開幕式，預告二二八紀念館將在七月開館，期盼大家更珍惜守護台灣民主自由。

原台南州會 「正義與勇氣」展覽

原台南州會是二二八殉難英雄湯德章律師被捕地點，如今南市文化局以二二八事件相關重要人物為主題，舉辦 「正義與勇氣」展覽，同時設置「正義與勇氣之路起點」紀念碑。

黃偉哲說，去年是啟蒙進步平等理念的台灣文化協會成立百週年，今年則是二二八事件七十五週年紀念，透過展覽讓大家看到民主前輩的故事與心血努力，台南二二八紀念館也將在七月對外開放，未來市府會窮盡更多力量爬梳歷史，讓後代子孫更認識二二八事件，深化人權教育向下扎根。

受難者後代 出席特展揭幕並追思

包括二二八受難者湯德章的義子湯聰模、檢察官王育霖的兒子王克紹醫師、林茂生博士的孫子林忠志等人均出席特展揭幕並緬懷追思。王克紹說，台南二二八發生起點就在原台南州會，二二八紀念館的設立，見證歷史意義重大。

紀念碑刻有原台南州會周遭人權歷史場址地圖，包括湯德章故居、原台南警察署（南美館一館）等，文化局將逐步設置人權場址標示，民眾可從起點台南州會出發，掃描路線QR Code連結Podcast收聽，跟隨先人留下足跡，了解台南人權歷史。

文化局長葉澤山表示，原台南州會將作為二二八紀念館，同時具備中西區圖書館功能，未來將以雙館銜立牌，規劃常設展與館藏閱讀，二二八史料書籍取閱更方便。

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