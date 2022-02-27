鹽水月津港燈節 參觀人次首破百萬

月津港燈節吸引遊客絡繹不絕，參觀人次已破百萬。（記者楊金城攝）

2022/02/27 05:30

〔記者楊金城／月津報導〕被譽為「最美水岸燈節」的鹽水月津港燈節將在二二八連假後落幕，今年燈節規模歷屆最大、作品最多、展期最長，至昨參觀人次已創下燈節舉辦十年新高，首度突破百萬參觀人次。

「禮物」為主題 五大燈區八十三組作品

台南市文化局表示，二○二二月津港燈節規模空前，以「禮物」為策展主題，在五大燈區集結七十組藝術團隊的八十三組藝術作品，帶給觀眾無與倫比的視覺饗宴。

月津港燈節在一月廿二日開幕當天以無人機、無人船搭配人氣天團告五人首創陸海空共演模式，創造話題，加上月之美術館在鹽水街區的燈景藝術，不管白天和晚上都吸引遊客前來賞遊鹽水。

日本藝術團隊 戲院打造互動投影

在永成戲院由日本藝術團隊打造的沉浸式互動投影作品《海上水族館》，預約場次場場額滿；鹽水車站燈區也結合獨特倉庫地景及新媒體藝術展演，呈現的魔幻聲光場域令遊客驚喜。

月津港燈節每日啟燈時間為晚上五點半至十一點，展期最後倒數，昨天二二八連假首日的觀展人潮粗估就近四萬人，總參觀人次已破百萬人次。

文化局文化資源科科長陳雍杰說，月津港燈節今年邁入第十年，去年受疫情影響停辦一年，今年活動規模不僅五大燈區歷年最大、八十三件作品最多、展期卅八天也是歷年最長，因此吸客效應不錯。

月之美術館 帶動鹽水小鎮觀光

此外，月之美術館帶動鹽水小鎮藝文觀光，許多遊客選擇白天就參訪鹽水歷史街區及岸內糖廠影視園區等景點，夜晚再參觀月津港燈節，也帶動燈節參觀人潮。

月津港燈節燈景藝術作品歷屆最多，吸引遊客參訪。（記者楊金城攝）

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